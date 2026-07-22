Tom Homan, “zar de la frontera”, sobre el ICE y la muerte de inmigrantes: “Hoy estarían vivos”

Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” de la administración Donald Trump, defendió la actuación de los agentes federales tras los tiroteos mortales ocurridos en Houston, Texas, y Biddeford, Maine. “Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos”, afirmó al ser consultado por los dos hombres muertos por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué dijo Tom Homan sobre los procedimientos migratorios

Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas en el exterior de la Casa Blanca y difundidas por distintos medios estadounidenses, entre ellos The National Desk, que publicó el intercambio completo en video.

En un tramo del intercambio, Homan fue consultado por las críticas a la denominada Operación Metro Surge, desplegada en Minnesota. El funcionario rechazó parte de los cuestionamientos, aunque reconoció problemas de coordinación y selección de objetivos.

“No creo que muchos de los errores que alegaron hayan ocurrido. Muchos de ellos no fueron errores”, afirmó. Luego añadió: “No era una operación perfecta. Había varias cadenas de mando y tuve problemas con la selección de objetivos”.

Durante el intercambio con la prensa, Homan insistió en que cualquier desacuerdo con las autoridades debe resolverse posteriormente por vías legales y no durante una intervención.

“Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades”, sostuvo Homan. Esa afirmación expresa la versión defendida por el funcionario, pero las investigaciones sobre los tiroteos continúan y existen testimonios que contradicen partes del relato oficial, especialmente en el caso de Houston.

“Si no les gusta lo que les hicieron, vayan a los tribunales. Presenten una demanda. Llamen a la ACLU. Hagan lo que quieran”, expresó. El funcionario agregó que incluso algunos jefes policiales que no comparten la política migratoria de la administración coinciden en la necesidad de obedecer las indicaciones de las fuerzas del orden durante un procedimiento.

El funcionario respaldó la decisión de Donald Trump sobre los operativos del ICE Associated Press

Los casos que mantienen abierta la polémica sobre el ICE

Las declaraciones de Homan se producen en medio de una controversia por varias muertes ocurridas durante operativos relacionados con inmigración en distintos estados.

Uno de los casos es el de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años que contaba con autorización de trabajo, según el Departamento de Seguridad Nacional. Murió tras ser baleado por un oficial del ICE durante un intento de detención vehicular en Biddeford, Maine.

También se encuentra bajo escrutinio el caso de Lorenzo Salgado Araujo, que vivía en Houston y era padre de tres hijos, cuya muerte durante un operativo generó cuestionamientos de familiares y testigos sobre la versión oficial presentada por las autoridades.

Mark Rodriguez sale de vagoneta fuera de un funeral en honor a Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido por un agente del ICE, el jueves 16 de julio de 2026, en Houston David J. Phillip - AP

Crecen las críticas a la estrategia migratoria de Trump

De acuerdo con Telemundo, las declaraciones del funcionario llegan en un contexto de graves acusaciones por parte de organizaciones de derechos civiles, abogados de inmigración y grupos defensores de migrantes, que reclaman mayor transparencia en los procedimientos federales.

Mientras continúan las investigaciones sobre los incidentes, el “zar de la frontera” mantiene su respaldo a los agentes y sostiene que las operaciones forman parte de la estrategia impulsada por la administración Trump para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias en todo EE.UU.