Quién era Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano baleado por el ICE en Houston

Lorenzo Salgado Araujo murió tras ser baleado durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Magnolia Park, un barrio de Houston, Texas. El hecho ocurrió en la mañana del 7 de julio, cuando personal federal intentó interceptar el vehículo en el que viajaba, luego de que la agencia lo identificara como una persona sin autorización legal para residir en EE.UU.

Quién era Lorenzo Salgado Araujo y qué se sabe del operativo del ICE en Houston

De acuerdo con CNN, Lorenzo Salgado Araujo era originario de México y había residido durante casi 35 años en EE.UU. Estaba casado, era padre de tres hijos y trabajaba en el sector de la construcción.

“Yo sé que él iba recogiendo a la gente para ir a trabajar a la construcción y me dijeron que no llegó al trabajo”, explicó sobre el día del incidente su hijo Ronaldo Salgado en una entrevista con Telemundo.

El joven también indicó que su padre realizaba gestiones migratorias para obtener autorización legal para trabajar y avanzar en la regularización de su situación en el país norteamericano.

La familia sostuvo que Salgado Araujo buscaba permanecer en EE.UU. mediante los canales legales disponibles. Sin embargo, el ICE lo identificó como una persona que residía sin autorización migratoria.

Qué informó el DHS sobre el tiroteo de ICE en Magnolia Park

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés), el conductor habría intentado escapar del procedimiento .

, por sus siglas en inglés), . La versión oficial sostuvo que el vehículo impactó una unidad de los agentes y posteriormente fue dirigido hacia uno de los oficiales.

“Utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de la ley de ICE, lo que resultó en que nuestro agente disparara su arma en defensa propia“, aseguró la agencia.

”El conductor fue alcanzado, y se contactaron inmediatamente los servicios de emergencia", explicó.

Según la versión oficial del ICE, el inmigrante intentó evadir el control y utilizó su vehículo para embestir a un oficial Erin Hooley - AP

El DHS reiteró que el operativo tenía como objetivo detener a un inmigrante en situación irregular. Salgado Araujo fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras el episodio, la Oficina del Inspector General del DHS asumió la investigación sobre el uso de la fuerza, mientras que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una pesquisa paralela para determinar si existió una agresión contra un agente federal.

Ronaldo Salgado aseguró haber visto imágenes del operativo difundidas en redes sociales, donde observó a su padre herido tras los disparos. “Estaba gritando por ayuda, por dolor”, relató.

Las declaraciones de la familia dieron lugar a nuevos cuestionamientos sobre el procedimiento y al reclamo para que se conozcan todos los elementos reunidos durante la investigación.

La organización Lulac inicia una petición para que se inicie una investigación independiente Facebook LULAC

Lulac y legisladores de Texas piden transparencia en el caso Lorenzo Salgado Araujo

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo motivó pronunciamientos de organizaciones de derechos civiles y representantes políticos de Texas. Entre ellas, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés) solicitó una investigación externa y la conservación de todas las pruebas relacionadas con el caso.

“La afirmación inmediata de ICE de que el Sr. Salgado intentó usar su vehículo para herir a los agentes no puede aceptarse sin más”, señaló la organización en una petición.

“Todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos, deben conservarse y hacerse públicas”, señaló.

Lulac señaló que estos elementos resultan fundamentales para reconstruir lo sucedido. En la misma línea, legisladores federales reclamaron una revisión imparcial de los hechos antes de establecer conclusiones.

“Estoy al tanto del tiroteo fatal que ocurrió durante una operación de aplicación de la ley de ICE en mi distrito, en el vecindario de Magnolia Park. La familia de la víctima, mis electores y toda la comunidad merecen un recuento completo y transparente de lo sucedido”, señaló la representante Sylvia Garcia en una publicación en su cuenta de X.

Agentes de inmigración han aumentado su presencia en algunas ciudades de EE.UU. durante 2026 John Locher - AP

Por su parte, el representante para el distrito congresional número 18 de Texas, Christian Menefee, dijo que apoya el pedido de una investigación independiente y transparente sobre el tiroteo.

“Toda la información obtenida de esa investigación debe hacerse pública. Las acciones de ICE en todo el país han causado que pierdan la fe y la confianza de las comunidades”, agregó.

El fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo ocurrió en un contexto de mayor actividad de los operativos migratorios en EE.UU. De acuerdo con la información difundida por CNN, este fue el segundo tiroteo relacionado con agentes de ICE en menos de una semana.