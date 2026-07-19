Tom Homan, “zar de la frontera” de Trump: “Que se callen y dejen que el ICE haga cumplir las leyes”

Horas después de suspenderse las detenciones vehiculares por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan, el denominado “zar de la frontera”, ratificó su postura y aseguró que “se va a seguir derramando sangre” a menos que dejen a la agencia hacer su trabajo.

¿Qué dijo Tom Homan sobre los operativos vehiculares?

Homan cambió de opinión luego de que el presidente Donald Trump expresara su apoyo a este tipo de detenciones. De acuerdo con The Washington Post, el “zar de la frontera” calificó los operativos como una “herramienta principal” para que el ICE hiciera su trabajo.

“Seguirá habiendo derramamiento de sangre a menos que se callen y dejen que el ICE haga cumplir las leyes que ellos mismos promulgaron”, declaró el “zar de la frontera”.

Tom Homan también criticó a los demócratas por utilizar una "retórica anti-ICE" tras los incidentes AP

“Las detenciones de vehículos son nuestra principal herramienta y debemos continuar con ello”, dijo Homan.

El funcionario también apuntó contra dirigentes demócratas por las críticas dirigidas a la agencia y lanzó una advertencia a las personas que incidan en los operativos.

“Todo se remonta a los demócratas, que quieren atacar al ICE y decirle a la gente que los evada, que no coopere y que se resista”, señaló Homan.

El cambio de postura de Tom Homan sobre los operativos

El pasado 14 de julio, la administración Trump había ordenado al ICE que suspendiera la mayoría de los controles de vehículos tras los tiroteos ocurridos en Texas y Maine, donde murieron dos inmigrantes.

Poco después de conocerse la noticia, Homan aclaró que la medida se trataba de una “pausa temporal” y no un cambio permanente. “Es para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto”, aseguró en una entrevista con Fox News.

La normativa solo aplicaba a la división de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO, por sus siglas en inglés), la oficina encargada de los arrestos civiles y las deportaciones, y tenía como propósito permitir que los oficiales reciban entrenamiento adicional sobre las tácticas adecuadas para realizar los operativos.

El rechazo de Trump a la suspensión y el reinicio de los operativos del ICE

Un día después de los dichos de Homan, el presidente Donald Trump utilizó su red Truth Social para rechazar la suspensión aplicada. En un extenso mensaje, sostuvo que abandonar esa práctica significaría “caer en la trampa de los delincuentes”.

El mensaje de Donald Trump donde pide que se reanuden los controles vehicular del ICE Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

“ICE no puede renunciar a los controles de tráfico”, escribió el mandatario.

Poco después, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a The Washington Post que la suspensión había sido levantada. La administración remitió las declaraciones a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien aseguró que Trump y el secretario de Seguridad Nacional consideraron que las detenciones de vehículos del ICE son una herramienta necesaria para hacer cumplir la legislación migratoria.