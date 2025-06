TPS para venezolanos: fechas clave de una batalla legal que continúa

En febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para la redesignación de Venezuela de 2023. La determinación dio inicio a una batalla legal que continúa, por lo que los beneficiarios deben estar atentos a las fechas clave del caso.

Las fechas clave del TPS para Venezuela, según Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó las fechas de TPS para venezolanos, de acuerdo a los últimos fallos de los tribunales.

El 13 de febrero de 2025, en Miami, Florida, la gente se unió para apoyar una resolución que reinstaura el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Designación de Venezuela para TPS de 2021:

TPS se extendió hasta: el 10 de septiembre de 2025

Periodo de Reinscripción: no aplica

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) extendido automáticamente hasta: el 10 de marzo de 2025

Fecha de designación: 9 de marzo de 2021

Redesignación de Venezuela para TPS de 2023:

TPS finalizó: el 7 de abril de 2025

Con respecto a esta fecha, la agencia señala que todos beneficiarios de TPS que recibieron documentación relacionada en o antes del 5 de febrero de 2025, con una fecha de validez del 2 de octubre de 2026, mantendrán el estatus y los documentos tendrán validez, pero estará pendiente una resolución.

Periodo de reinscripción: no aplica

Documento de Autorización de Empleo extendido automáticamente: no aplica

Fecha de designación: 3 de octubre de 2023

El Uscis también señala que las personas bajo la designación de 2023 ya no tienen TPS. Por otra parte, el beneficio bajo la designación de 2021 para Venezuela sigue en efecto hasta el 10 de septiembre de 2025.

El juez Edward Chen bloqueó una decisión del DHS que ponía en riesgo el estatus migratorio de cientos de miles de personas venezolanas X (@NucleoNoticias)

Qué pasa con el TPS para venezolanos: la batalla legal

El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, con una mayoría de ocho votos contra uno, a favor del gobierno de la Administración Trump. Así, anuló temporalmente una orden emitida por el juez Edward Chen, un juez federal en San Francisco, que bloqueó la cancelación.

Lo anterior significa que el TPS para los venezolanos, al que se le puso fin el 5 de febrero de 2025 por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, queda cancelado como originalmente se había planeado.

En una continuación de la batalla legal, el tribunal de distrito emitió otra decisión. La nueva orden dice que, mientras se resuelve el proceso, los venezolanos que tienen el beneficio y recibieron documentos válidos antes del 5 de febrero de 2025 —como permisos de trabajo y formularios I-797 o I-94 con fecha de vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026— podrán hacer uso de esos documentos.

La justicia remarcó que los venezolanos con TPS tienen alta educación, empleo formal y baja criminalidad X (@radio_sucre700)

The Legal Aid Society señala que ahora, los nacidos en Venezuela que tenían el TPS 2023, es posible que ya no tengan estatus legal en EE.UU. y corran el riesgo de ser expulsados. “Si aún no se encuentra en un proceso de deportación ante el Tribunal de Inmigración, el gobierno podría iniciar un proceso de deportación en su contra”.

Añade que el proceso de deportación comienza con una Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal de Inmigración.

Estatus de Protección Temporal para venezolanos: últimas noticias

Este 4 de junio, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de 17 fiscales generales para defender a los miles de inmigrantes venezolanos cuyo estatus legal se ha visto amenazado.

En un escrito, los fiscales hicieron un llamado a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito a confirmar la decisión de un tribunal inferior que pospone la terminación anticipada del TPS para los inmigrantes venezolanos.

Este tipo de documento legal se presenta ante un tribunal por una persona o grupo que no es parte directa en el caso, pero que tiene un interés en el asunto y desea aportar información o argumentos para ayudar al tribunal a tomar una decisión.

Los beneficiarios del TPS y sus aliados han realizado vigilias en todo el país para manifestarse en contra de la cancelación del programa Instagram Eduardo Diaz (edd_photography98)

“La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de retirar el TPS a los inmigrantes venezolanos es una afrenta a los valores fundamentales de nuestra nación y un peligroso intento de socavar el estado de derecho”, declaró James.

Agregó: “No me quedaré de brazos cruzados mientras este gobierno socava la seguridad de cientos de miles de personas y viola los derechos de quienes buscan una vida mejor para sus familias, a la vez que contribuyen a nuestras comunidades”.