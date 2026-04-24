Es oficial: cuáles serían los nuevos requisitos del Uscis para el permiso de trabajo de un migrante

Conforme a una propuesta oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podría implementar nuevos requisitos para la obtención de un permiso de trabajo por parte de migrantes. Los cambios afectarían específicamente a los solicitantes de asilo.

Permiso de trabajo en EE.UU.: los cambios que propone el DHS para solicitantes de asilo

Si bien la regla final todavía no se publicó, la iniciativa del DHS detallada en un documento implica que el Uscis pida ciertos requisitos de elegibilidad relacionados con los tiempos de procesamiento.

El EAD es una tarjeta que se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma legal y temporal Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

En ese marco, los nuevos criterios para conseguir el permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) son:

Presentar biometría de forma obligatoria tanto para solicitudes iniciales como para renovaciones.

de forma obligatoria tanto para solicitudes iniciales como para renovaciones. Exclusión para quienes tengan ciertos antecedentes penales .

para quienes tengan . Exclusión para quienes entraron a EE.UU. ilegalmente , a menos que se presenten ante las autoridades en un plazo de 48 horas o demuestren una causa justificada.

para quienes , a menos que se presenten ante las autoridades en un plazo de o demuestren una causa justificada. Cumplimiento del plazo de un año para presentar la solicitud de asilo.

Cabe aclarar que la regla solo aplica para los migrantes que sean solicitantes de asilo. La normativa extiende el período que se debe esperar para obtener un EAD bajo ese proceso.

Actualmente, los solicitantes de asilo pueden pedir el EAD tras 150 días y obtenerlo a partir de los 180. La propuesta elevaría ese plazo inicial a 365 días.

Por qué el Uscis podría frenar nuevas solicitudes de EAD para asilados

De acuerdo a lo tratado en el documento, si entra en vigor la norma, el Uscis tendría la facultad de suspender temporalmente nuevas solicitudes de EAD bajo ciertas circunstancias en casos de asilo.

Por ejemplo, la entidad migratoria podría no aceptar dichos trámites si el tiempo promedio de procesamiento del asilo supera los 180 días.

Además, el Uscis propone extender su propio plazo para adjudicar estas solicitudes iniciales de 30 a 180 días.

De igual forma, de acuerdo con el Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), la norma no debería afectar a los permisos de trabajo ya existentes.

En cuanto a las renovaciones, sí podrían verse impactadas. Los requisitos están enfocados en aquellos migrantes que tienen categoría (c)(8).

Sin embargo, debido a que la pausa inicial para nuevos casos podría demorar mucho tiempo, la agencia federal “podría tardar hasta 173 años en volver a aceptar solicitudes iniciales”.

Cuándo podrían entrar en vigor las nuevas reglas del EAD en Estados Unidos

El documento publicado por el DHS el 23 de febrero estableció como fecha límite el 24 de abril para que personas y grupos que deseen expresar su opinión envíen sus comentarios sobre las normativas.

Una vez finalizado el plazo, la agencia federal analizará todos los mensajes y puntos de vista. Cuando se hayan realizado las revisiones pertinentes, se publicará la regla final, por lo que el contenido actual de la propuesta podría ser modificado.

A través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica se pueden agregar los comentarios sobre la reforma Captura de pantalla/ Federal R

Luego, la norma definitiva especificará la fecha de entrada en vigor de los nuevos requisitos, que puede ser de 30 a 60 días después de su publicación.

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