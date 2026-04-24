El proyecto de ley que avanza en EE.UU. y afectaría a millones de migrantes en ciudades santuario por las licencias

El senador republicano John Barrasso presentó la Ley de No Licencias para Conductores o Camioneros Ilegales (más conocida como S4317). Esta propuesta podría exigir a todos los estados, incluidas las ciudades santuario, verificar el estatus legal de una persona antes de emitirle una licencia de conducir.

Qué se sabe de la “Ley de No Licencias para Conductores o Camioneros Ilegales”

Barrasso introdujo la normativa el pasado 16 de abril en un comunicado de prensa. Allí informó que el objetivo central del proyecto es obligar a los estados a ayudar con las leyes federales de inmigración mediante la regulación de las licencias de conducir.

El objetivo de la S4317 es obligar a los estados a cooperar con las leyes federales de inmigración mediante la regulación de las licencias de conducir

“Millones de inmigrantes indocumentados llegaron a Estados Unidos bajo las políticas radicales de fronteras abiertas de la administración Biden. Dado que muchos de ellos no hablan inglés y no saben leer las señales de tránsito, estos conductores hacen que las carreteras sean menos seguras para los ciudadanos que respetan la ley”, dijo el senador de Wyoming.

De aprobarse la normativa, todos los estados tendrán que verificar el tipo de residencia de una persona antes de emitirle una licencia de conducir estándar, una licencia comercial (CDL) o una tarjeta de identificación estatal.

Cómo la normativa impacta en las ciudades santuario

La ley está dirigida a las jurisdicciones que permiten a los migrantes con estatus irregular sacar su licencia de conducir, como las llamadas ciudades santuario.

Según el senador, mientras Wyoming ya prohíbe estas licencias, 19 estados y el Distrito de Columbia continúan emitiéndolas sin chequear el estatus legal. “Mi legislación garantizará que los estados cumplan con la ley y prioricen la seguridad pública”, señaló.

19 estados y el Distrito de Columbia emiten licencias a los migrantes con estatus irregular en EE.UU. Freepik

Bajo esta premisa, si se aprueba el proyecto de ley, las ciudades santuario tendrán la obligación de revisar el tipo de residencia de una persona antes de emitir todo tipo de licencia de conducir.

En caso de incumplirlo, se enfrentan a la reducción del 10% de los fondos federales para sus autopistas. Estos serían redistribuidos a los estados que sí verificaron el estatus legal de los conductores.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, hasta el 8 de agosto del año pasado había 12 estados considerados como ciudad santuario tras contar con políticas que limitaban la aplicación de leyes federales de inmigración:

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Illinois

Minnesota

Nevada

Nueva York

Oregon

Rhode Island

Vermont

Washington

Estados que permiten a migrantes indocumentados tener licencia de conducir

California es uno de los estados que ofrece a los migrantes indocumentados el acceso a tramitar su licencia de conducir. Esto ocurre por la AB 60, una ley firmada por el entonces gobernador Jerry Brown en octubre de 2013 que entró en vigor el 1° de enero de 2015.

Las personas que quieran obtener el documento cuentan con protecciones de confidencialidad: se prohíbe utilizar esta licencia como base para una investigación criminal, arresto o detención basada en el estatus migratorio o de ciudadanía del titular.