Trump lo celebra: condenan a una jueza de Wisconsin por obstrucción en un caso migratorio
Hannah Dugan fue declarada culpable tras ayudar a un ciudadano mexicano a evadir agentes federales; el veredicto genera alarma entre activistas
Una jueza de Wisconsin fue declarada culpable de obstrucción a la justicia por ayudar a un inmigrante mexicano a evadir a agentes federales. Este veredicto reaviva tensiones sobre la política migratoria de Donald Trump, percibido como victoria para su administración, mientras defensores de la independencia judicial expresan profunda preocupación. Tras un juicio de cuatro días, el jurado encontró a Hannah Dugan, jueza de circuito del condado de Milwaukee, culpable de obstrucción. La condena provocó reacciones polarizadas, desde la celebración oficial de la administración Trump hasta la alarma de activistas por intromisión en la autonomía judicial.
¿Cuál fue el veredicto y sus consecuencias inmediatas?
El jurado halló a la jueza Dugan culpable de obstrucción, con pena máxima de cinco años de prisión, y la absolvió de ocultación. Fue suspendida y su futuro profesional es incierto, ya que la Constitución de Wisconsin prohíbe a condenados por delitos graves ocupar cargos públicos.
¿De qué se le acusaba específicamente?
De obstruir a agentes federales de inmigración al facilitar que Eduardo Flores-Ruiz, inmigrante mexicano reingresado ilegalmente, eludiera su detención en el juzgado de Milwaukee el pasado 18 de abril.
¿Cómo ocurrieron los hechos clave?
Agentes de inmigración llegaron al juzgado para arrestar a Flores-Ruiz. La jueza Dugan los confrontó, dio información falsa sobre la orden y los dirigió a otra oficina. Durante su ausencia, procesó el caso de Flores-Ruiz, ofreció comparecencia por Zoom y lo guio, junto a su abogado, por una salida privada. Los agentes lograron arrestarlo tras una persecución.
¿Cuáles fueron los argumentos de defensa y fiscalía?
Fiscales sostuvieron que Dugan actuó con intención de facilitar la huida, presentando testimonios del FBI y grabaciones donde ella asumía las consecuencias. La defensa alegó que Dugan seguía protocolos de manejo de agentes de inmigración y que no hubo intención de obstrucción.
¿Qué implicaciones tiene esta condena?
Es una victoria para la administración Trump, celebrada por Pam Bondi. Activistas criticaron el fallo como ataque a la independencia judicial, esperando una apelación. El caso intensificó tensiones políticas, con demócratas sugiriendo un “ejemplo” para disuadir la oposición judicial a políticas migratorias.
¿Qué sucedió con Eduardo Flores-Ruiz?
Flores-Ruiz, de 31 años, fue arrestado por agentes federales de inmigración tras el incidente. En noviembre, EE.UU. confirmó su deportación.
