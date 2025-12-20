Trump lo celebra: condenan a una jueza de Wisconsin por obstrucción en un caso migratorio

Una jueza de Wisconsin fue declarada culpable de obstrucción a la justicia por ayudar a un inmigrante mexicano a evadir a agentes federales. Este veredicto reaviva tensiones sobre la política migratoria de Donald Trump, percibido como victoria para su administración, mientras defensores de la independencia judicial expresan profunda preocupación. Tras un juicio de cuatro días, el jurado encontró a Hannah Dugan, jueza de circuito del condado de Milwaukee, culpable de obstrucción. La condena provocó reacciones polarizadas, desde la celebración oficial de la administración Trump hasta la alarma de activistas por intromisión en la autonomía judicial.

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee Hannah Dugan sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee el 15 de mayo de 2025 (AP Foto/Andy Manis, Archivo) Andy Manis - FR19153 AP

¿Cuál fue el veredicto y sus consecuencias inmediatas?

El jurado halló a la jueza Dugan culpable de obstrucción, con pena máxima de cinco años de prisión, y la absolvió de ocultación. Fue suspendida y su futuro profesional es incierto, ya que la Constitución de Wisconsin prohíbe a condenados por delitos graves ocupar cargos públicos.

¿De qué se le acusaba específicamente?

De obstruir a agentes federales de inmigración al facilitar que Eduardo Flores-Ruiz, inmigrante mexicano reingresado ilegalmente, eludiera su detención en el juzgado de Milwaukee el pasado 18 de abril.

¿Cómo ocurrieron los hechos clave?

Agentes de inmigración llegaron al juzgado para arrestar a Flores-Ruiz. La jueza Dugan los confrontó, dio información falsa sobre la orden y los dirigió a otra oficina. Durante su ausencia, procesó el caso de Flores-Ruiz, ofreció comparecencia por Zoom y lo guio, junto a su abogado, por una salida privada. Los agentes lograron arrestarlo tras una persecución.

ARCHIVO – Simpatizantes de la jueza Hannah Dugan se manifiestan en Milwaukee, en el tribunal federal de esa ciudad, el 25 de abril de 2025 (Lee Matz/Milwaukee Independent vía AP, Archivo) Lee Matz - Milwaukee Independent

¿Cuáles fueron los argumentos de defensa y fiscalía?

Fiscales sostuvieron que Dugan actuó con intención de facilitar la huida, presentando testimonios del FBI y grabaciones donde ella asumía las consecuencias. La defensa alegó que Dugan seguía protocolos de manejo de agentes de inmigración y que no hubo intención de obstrucción.

¿Qué implicaciones tiene esta condena?

Es una victoria para la administración Trump, celebrada por Pam Bondi. Activistas criticaron el fallo como ataque a la independencia judicial, esperando una apelación. El caso intensificó tensiones políticas, con demócratas sugiriendo un “ejemplo” para disuadir la oposición judicial a políticas migratorias.

Archivo.- Personas se reúnen para expresar su rechazo al arresto de la jueza Hannah Dugan, frente a la Corte Federal en Milwaukee el 25 de abril de 2025 (AP Photo/Devi Shastri) Devi Shastri� - AP�

¿Qué sucedió con Eduardo Flores-Ruiz?

Flores-Ruiz, de 31 años, fue arrestado por agentes federales de inmigración tras el incidente. En noviembre, EE.UU. confirmó su deportación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA