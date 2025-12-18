Adiós Gavin Newsom: quién es Raji Rab, el piloto de avión que quiere sustituirlo como gobernador de California
El empresario anunció su intención de competir en 2026 y presentó los ejes de su plataforma política
Las elecciones a gobernador en California no tendrán a Gavin Newsom en 2026, debido a que el líder estatal lleva su segundo mandato, el máximo permitido por ley. Entre los potenciales candidatos a suceder al demócrata, está Raji Rab, quien detalló su experiencia y expresó un avance de las eventuales propuestas políticas que haría.
Quién es Raji Rab, potencial candidato a suceder a Newsom
Si bien la presentación de candidaturas para las elecciones en California tiene un período establecido entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026, algunos nombres ya resuenan para ocupar el cargo de Newsom.
Entre ellos, el demócrata Rab anunció sus intenciones a convertirse en gobernador del Estado Dorado a través de las urnas.
El potencial candidato es piloto comercial desde que obtuvo la licencia a los 18 años, en la ciudad de La Verne. Hoy, con 64 años, presentó sus intenciones de candidatura a gobernador en California a través de su sitio web.
La trayectoria del demócrata consta de una especialización como instructor de vuelo, que culminó con un ascenso a piloto jefe, según detalló en su página web oficial. Posteriormente, se convirtió en propietario y operador de una escuela de aviación, una aerolínea y una empresa de infraestructura informática.
En el área personal, Rab indicó que dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los demás. Con un hijo médico y una hija que trabaja en el área de la salud mental, aseguró que aprendió sobre la situación de las personas sin hogar y destinó sus propuestas en ese sentido.
"Mi objetivo es brindar alivio urgente a la vida de las personas, impulsando la economía, la atención médica, la vivienda y el nivel de vida", enfatizó. Y siguió: “Los derechos constitucionales son fundamentales para nuestro avance democrático”.
En la misma línea, dijo: "Llevaré a California del cuarto lugar entre los más ricos al número uno del mundo“. El postulante añadió que consideraría un error ”revertir la postura sobre la asistencia social", así como retener fondos e instalaciones a los veteranos y a las instituciones públicas.
“Ofreceré mejores maneras de equilibrar el presupuesto. Atraeré grandes inversiones, ofreceré ingresos mucho mayores con el progreso de la era espacial”, concluyó.
Por qué Gavin Newsom no puede ser reelegido como gobernador de California en 2026
La Constitución estatal establece que “ninguna persona puede servir como gobernador por más de dos términos”, independientemente de si se trata de períodos consecutivos o separados. La norma pertenece a la sección 2 del artículo V y se implementó con la Proposición 140 en el año 1990.
Newsom fue elegido gobernador de California en 2019 y fue reelecto en 2022. Su segundo mandato finalizará en 2027, posterior a las elecciones previstas para noviembre de 2026.
En tanto, el líder demócrata no descartó postularse como candidato a presidente de Estados Unidos en los comicios que tendrán lugar en 2028.
Fechas clave de las elecciones para gobernador en California de 2026
Las elecciones en California están previstas para el martes 3 de noviembre de 2026, según detalló la Secretaría de Estado del territorio. En tanto, las primarias tendrán lugar el 2 de junio de ese año.
Otras fechas clave para las primarias de California son:
- Día límite para registrarse para votar: 18 de mayo.
- Inicio de la votación anticipada: 23 de mayo.
- Fin de recepción de votos por correo: 9 de junio.
