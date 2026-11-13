Trump vs. migrantes: la Corte Suprema analiza la orden que prohíbe pedir asilo en la frontera sur

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el viernes 13 de noviembre revisar la prohibición de asilo en la frontera sur dictada por el presidente Donald Trump, una proclamación firmada el 20 de enero de 2025 que declaró una “invasión” en esa frontera y que los tribunales inferiores consideraron ilegal.

Qué establece la ley de asilo y qué suspendió la proclamación de Trump

Según informó AP, la medida se mantuvo en vigor durante el litigio, y CBS News reportó que las autoridades la utilizan para expulsar de forma sumaria a quienes ingresan sin autorización, sin permitirles solicitar asilo. Los jueces deberán resolver si un presidente puede sustituir por proclamación el procedimiento establecido por el Congreso.

La administración de Donald Trump espera por el fallo de la Corte Suprema a mediados de 2027 SAMUEL CORUM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) dispone, en su sección sobre asilo, que todo extranjero presente en Estados Unidos o que llegue al país puede solicitarlo, haya ingresado o no por un puerto designado y con independencia de su estatus. La concesión, en cambio, queda a criterio del gobierno, que puede otorgarla, pero no está obligado a hacerlo.

La Proclamación 10888 impidió invocar esas protecciones a quienes cruzaron la frontera sur por puertos de entrada o se presentaron sin documentos válidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió luego una guía para aplicarla.

En febrero de 2025, tres organizaciones sin fines de lucro y 13 personas presentaron una demanda colectiva. El juez federal Randolph Moss anuló las restricciones y certificó una clase integrada por todas las personas alcanzadas. El 24 de abril de 2026, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó ese fallo.

El gobierno llegó a la Corte con una petición de revisión presentada el 24 de agosto bajo el expediente 26-239. El caso lleva el nombre de Markwayne Mullin, quien asumió como secretario de Seguridad Nacional en marzo, en reemplazo de Kristi Noem.

Qué ocurre con los migrantes mientras la Corte Suprema decide

La restricción continúa aplicándose en la frontera:

El tribunal de apelaciones suspendió su fallo contra el DHS hasta que la Corte Suprema se pronuncie.

La clase certificada por Moss no obtiene, por ahora, ningún alivio efectivo.

La administración Trump sostiene que puede negar el asilo de manera categórica Gregory Bull - AP

El gobierno sostiene que puede negar el asilo de manera categórica a las personas cubiertas por la orden y que no debería recibir solicitudes destinadas al rechazo. El procurador general, D. John Sauer, advirtió en sus escritos que el fallo de primera instancia podría reabrir el ingreso ilegal y facilitar que los carteles recuperen el control.

La Patrulla Fronteriza registró 98.708 detenciones en la frontera suroeste durante el año fiscal 2026, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La cifra cuenta eventos de detención, no personas distintas, y no permite aislar el efecto de la proclamación de otras medidas.

Cómo se vincula el caso con el fallo de junio sobre los puertos de entrada

El 25 de junio, en Mullin v. Al Otro Lado, la Corte resolvió por seis votos contra tres que una persona llega a Estados Unidos solo cuando cruza la frontera, por lo que quien permanece en México no tiene derecho a pedir asilo ni a ser inspeccionado. Esa decisión avaló que los agentes frenen el ingreso en los puertos.

En el fallo Mullin v. Al Otro Lado, la Corte Suprema resolvió que una persona llega a Estados Unidos solo cuando cruza la frontera Reuters

El nuevo caso aborda la situación opuesta: la de quienes ya pisaron suelo estadounidense y, según la definición adoptada en junio, llegaron al país. Para las familias con parientes en tránsito o detenidos tras cruzar, el fallo determinará si esas personas conservan la posibilidad de solicitar asilo.

La Corte todavía debe fijar la fecha de los alegatos orales. Se espera una decisión hacia fines de junio o principios de julio de 2027, junto con los casos sobre deportaciones a terceros países y la detención indefinida de inmigrantes sin audiencia de fianza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.