Victoria para Abbott: un juez federal falla a favor de Texas en el caso de extradición de un agente del ICE

Un juez federal de Texas emitió un fallo favorable para el gobernador republicano Greg Abbott en una disputa legal sobre la extradición del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Christian Castro.

Extradición de un agente del ICE: un juez federal falló a favor de Texas

El magistrado Fernando Rodriguez Jr. determinó que Minnesota no demostró irregularidades por parte del mandatario texano al demorar la tramitación del pedido para trasladar al oficial hacia Minneapolis, donde enfrenta cargos criminales por un tiroteo ocurrido en enero pasado.

El agente de ICE Christian Castro permaneció detenido en Brownsville durante tres meses Imagen creada con IA

El agente permaneció detenido en Brownsville durante tres meses, pero la ley local limita la retención por órdenes de extradición a ese lapso temporal. Por ello, el oficial podría salir de la cárcel este jueves.

El conflicto jurídico enfrentó al gobernador de Texas con su par demócrata de Minnesota, Tim Walz.

Tim Walz vs Greg Abbott

Minnesota solicitó la extradición de Castro tras acusarlo de cuatro cargos de agresión y uno de denuncia falsa. Según la fiscalía, el agente disparó contra un dúplex y causó heridas a Julio C. Sosa-Celis, un ciudadano venezolano, tras una persecución automovilística.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó inicialmente defensa propia, una investigación federal posterior desestimó los cargos contra las víctimas al observar videos que sugerían falsedades en el testimonio del agente.

El conflicto legal enfrentó al gobernador de Texas con su par demócrata de Minnesota, Tim Walz STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La controversia escaló cuando Minnesota presentó una demanda para forzar el traslado. Las autoridades de ese estado expresaron temor ante una posible fuga del agente a México, dado que interceptaron conversaciones en las que Castro planeaba casarse y adquirir una propiedad en aquel país tras su liberación.

“La postura del gobernador Abbott, de ser aceptada, significaría que si una persona cometiera un delito en un estado y luego lo abandonara debido a un traslado laboral, a órdenes militares o incluso porque la metieran a la fuerza en una furgoneta, nunca podría ser extraditada para ser procesada”, expresaron los abogados de Minnesota en el escrito judicial, según The New York Times.

Por el contrario, la defensa de Texas argumentó que el proceso de revisión cumplió con la buena fe. El asesor jurídico de Abbott, Trevor Ezell, sostuvo que esperaban una determinación oficial sobre si Castro cumplía los requisitos legales de fugitivo, dado que el agente abandonó Minnesota por órdenes de su empleador antes de la acusación formal. Kimberly Svendsen, abogada representante de Minnesota, cuestionó este proceder. “Nunca habíamos visto una extradición tramitada de esta manera”, afirmó ante el tribunal.

El agente del ICE espera ser liberado

El investigador Ethan Lowens, de la Universidad de Pensilvania, catalogó el hecho como una disputa extraordinariamente inusual. “La situación política actual hace que parezca inevitable que surja un caso como este”, señaló Lowens a The New York Times, al vincular la fricción con las tensiones actuales sobre políticas migratorias y derechos civiles.

La controversia escaló cuando Minnesota presentó una demanda para forzar el traslado del agente desde Texas XGreg Abbott

El fallo del juez Rodriguez, designado por Donald Trump, otorga a Abbott mayor discreción frente a futuros pedidos similares de otros estados. El agente, quien no posee abogado registrado en la causa de Minnesota, aguarda su posible liberación inminente mientras la disputa legal sobre su estatus de extradición persiste sin una resolución definitiva en el ámbito penal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA