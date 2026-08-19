Greg Abbott está en problemas: la demanda de Minnesota contra el gobernador de Texas por el caso de un agente del ICE

La disputa entre Minnesota y Texas por el caso de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) escaló a los tribunales federales. El fiscal general Keith Ellison demandó al gobernador Greg Abbott para intentar obligarlo a autorizar la extradición del acusado.

El fiscal general de Minnesota reclama la extradición del agente del ICE

Ellison presentó el martes una demanda contra Abbott ante un tribunal federal. El objetivo es conseguir una orden que permita trasladar a Minnesota a Christian Castro, un agente del ICE acusado de dispararle a un hombre en Minneapolis y posteriormente proporcionar una versión falsa de lo ocurrido para justificar el uso de su arma.

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Según la demanda, Ellison pretende que un juez federal impida que el sheriff del condado de Cameron, en Texas, libere a Castro y ordene a Abbott firmar la documentación necesaria para concretar la extradición. Las autoridades de Minnesota pretenden asumir la custodia del agente y llevarlo ante la justicia por los cargos que enfrenta.

De acuerdo con Associated Press, Castro, de 52 años, fue detenido en Texas en mayo después de que Minnesota presentara cargos en su contra por asalto y por informar falsamente sobre un delito. La acusación está relacionada con un tiroteo ocurrido el 14 de enero, cuando Julio Cesar Sosa-Celis recibió un disparo en una pierna dentro de una vivienda de Minneapolis.

Abbott se niega a responder el pedido de Minnesota sobre el agente del ICE

El caso derivó en una demanda porque el gobernador de Texas no autorizó la extradición de Castro. Abbott afirmó que no tiene intención de responder a las solicitudes provenientes de Minnesota y vinculó su decisión con las investigaciones sobre presunto fraude en programas gubernamentales de servicios sociales del estado.

Durante una conferencia de prensa en Austin, citada por CBS News, Abbott sostuvo que no responderá a las autoridades de Minnesota hasta que, según su mirada, el estado reconozca su responsabilidad por el fraude y avance en la devolución del dinero involucrado.

Abbott se negó a firmar la orden de traslado, al condicionar su respuesta a investigaciones sobre presunto fraude en programas sociales de Minnesota Instagram @governorabbott

En otra declaración recogida por el medio, el republicano cuestionó al gobernador de Minnesota, Tim Walz. “No confío en él, en nada, y mucho menos en algo como esto”, manifestó.

El fiscal general de Minnesota afirmó que las autoridades de Texas ya recibieron comunicaciones relacionadas con la solicitud. “Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota. Debe enfrentar la justicia en Minnesota.

El gobernador Abbott debería haber concedido hace mucho tiempo la solicitud de extradición del gobernador Walz y ahora está obligado a hacerlo”, sostuvo Ellison.

El agente del ICE podría quedar libre el 26 de agosto en Texas

Uno de los principales motivos de urgencia para Ellison es el límite establecido por la legislación de Texas para mantener detenida a una persona mientras espera un procedimiento de extradición.

Según las autoridades de Minnesota, Castro podría recuperar la libertad tan pronto como el 26 de agosto, apenas una semana después de la presentación de la demanda.

Ellison explicó que Texas tiene un límite de 90 días para la detención de fugitivos que esperan una extradición. Castro fue detenido el 29 de mayo y permanece desde entonces en la cárcel del condado de Cameron.

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Las autoridades de Minnesota consideran que el acusado presenta riesgo de fuga. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, señaló que Castro no se entregó voluntariamente ni se puso a disposición de las autoridades de Texas para iniciar el procedimiento.

El lugar donde Castro permanece detenido aumenta la preocupación de las autoridades de Minnesota.

La cárcel del condado de Cameron está ubicada en una zona fronteriza de Texas desde la cual el acusado podría intentar llegar a México si quedara en libertad.

está ubicada en una desde la cual el acusado podría si quedara en libertad. Ellison señaló que, una vez que Castro cruzara la frontera, localizarlo y volver a detenerlo podría resultar mucho más difícil.

La oficina del fiscal general argumentó en un memorando legal que una eventual recuperación del acusado en México podría requerir un proceso internacional de extradición, un procedimiento considerablemente más complejo que una extradición entre estados de EE.UU.