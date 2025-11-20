Dulce de leche, yerba y chimichurri: el negocio de la góndola argentina que desembarca en los Walmart de Florida y la Costa Este

Al emigrar, las personas buscan algo que les haga recordar a su hogar, como el sabor de su dulce o plato favorito. Esa nostalgia gastronómica fue el cimiento sobre el cual nació Mediants Foods, una compañía dedicada a importar y distribuir productos latinoamericanos en Estados Unidos. A principios de 2025, lograron asociarse con Walmart para vender productos argentinos en góndolas exclusivas de las tiendas de la Costa Este estadounidense.

Los cimientos de Mediants Foods

En diálogo con LA NACION, Germán Morales y Mariano Delfini, socios directores de Mediants Foods, contaron los orígenes de la compañía establecida en Florida desde su sede en Miami. La iniciativa surgió en 2021 como parte de una estrategia de iFlow, una empresa de logística en la que Morales forma parte. La idea inicial era crear una firma que sirviera como plataforma para comercializar productos latinoamericanos en Estados Unidos.

La historia de Medians Foods inicia en 2021, cuando se buscaba crear una compañía de logística sin activos que sirviera de base para una comercializadora de productos latinoamericanos en EE. UU. Cortesía de Mediants Foods

El proyecto tomó forma cuando Delfini se unió, ya que sumó sus más de 30 años de experiencia en el know-how del retail, al trabajar en el sector de supermercados. “Mariano tenía ideas de otro tipo de negocios y fue en ese momento de juntarnos que empezó a surgir Mediants”, explicó Germán.

La misión de Mediants Foods es llevar productos de Latinoamérica a Estados Unidos para alcanzar un alto consumo en el mercado norteamericano. En sus primeros meses, se enfocaron en la gastronomía argentina debido a su clientela inicial, pero luego se expandieron por toda la región para integrar a cada sector. “Buscamos llegar al mainstream de alto consumo en Estados Unidos con un portafolio de productos que nosotros desarrollamos”, señaló Morales.

Mediants Foods y su alianza con Walmart

A principios de año, el equipo de Mediants Foods buscaba posicionar su compañía en Estados Unidos. Múltiples viajes desde Argentina al país norteamericano y su presencia en distintas ferias fueron algunas de sus estrategias para darse a conocer en el mercado.

A través de un contacto de una distribuidora en la Costa Este de EE.UU., lograron su primer contacto con Walmart

Mientras trabajaban para generar una oportunidad, Morales recibió una llamada por parte de Delfini que cambiaría todo: la compañía había recibido una propuesta de Walmart para tener una góndola de productos argentinos en algunas sucursales de Estados Unidos. “Muchacho, la invocamos”, celebró Mariano con su socio.

El empresario contaba con una buena relación con un distribuidor de la Costa Este. A través de esta compañía, tuvieron su primer contacto con la corporativa en un momento clave para la cultura latina en Estados Unidos.

“A través de la distribuidora llegamos a entrar en contacto con Walmart, y se dio justo en un momento interesante donde la cultura argentina y el origen argentino tiene cierta relevancia. Hasta ahora, vos siempre encontrabas en Walmart un sector más representativo del consumo de Centroamérica y Caribe y de Cuba, que son las comunidades más grandes que viven en Estados Unidos“, explicó.

Mariano detectó mayor presencia de la cultura argentina en Estados Unidos Cortesía de Medians Foods

“Pero Walmart identificó la necesidad de tener por primera vez un sector de productos argentinos y eso puede tener relación con muchas cosas. Ahora en EE.UU. ves gente tomando mate o consumiendo dulce de leche”, agregó.

La implementación de la góndola argentina en Walmart

La pretensión de Walmart fue tener la góndola para junio de este año. Pese a contar con un portafolio de productos preparado con antelación, tuvieron que cerrar acuerdos, desarrollar packagings, cumplir regulaciones, envasar y enviar con rapidez a EE.UU. para respetar el deadline acordado.

Tras recibir la llamada por parte de Walmart, tuvieron pocos meses para organizar el envío de productos a Estados Unidos Cortesía de Mediants Foods.

“La verdad que se dio todo, digamos, muy rápido”, celebró Morales. “Nosotros teníamos todo preparado y en cuestión de semanas ya estaba todo el proyecto presentado en Walmart”.

A partir de la segunda semana de septiembre, comenzó la distribución de productos en las tiendas de la Costa Este de Estados Unidos. Se trata de una selección de artículos emblemáticos argentinos, entre ellos: dulce de leche Milkaut y San Ignacio; yerba Taragüí; bizcochos 9 de Oro; bebida a base de hierbas Terma (serrano, cuyano y limón); Mantecol (clásico y marmolado); y Chimichurri.

Una Iniciativa Que Va A Cambiar La Forma De Comprar Productos Para Los Argentinos

Con respecto al alfajor, todavía no se muestra en las tiendas por problemas en su vida útil. En ese sentido, los mercados requieren al menos un año de caducidad en los productos. “Habrá que encontrarle una vuelta”, señaló Delfini.

Cómo es trabajar en la industria de productos en EE.UU.

Para los empresarios, adentrarse en la industria de distribución de productos en Estados Unidos requiere un poco de paciencia. De acuerdo con su testimonio, posicionar una compañía de importación puede tardar un período de dos años. Por tanto, aconsejan estar atentos a los tiempos al incorporarse a ese negocio.

Germán y Mariano sostienen que para implementar un negocio en EE.UU., hay que persistir y tener paciencia Cortesía de Mediants F

“Es complicado y los tiempos son lentos. En general, todo el mundo dice que cuando quieres ir a posicionar tu producto o tu marca son dos años de picar piedra. Así que, un aprendizaje para hacer negocios en Estados Unidos, es que hay que persistir. No hay nada que salga de inmediato“, aseveró Morales.

“Jamás imaginamos que en tan corto plazo llegaríamos a Walmart. Pero resolvimos una necesidad que ellos tenían”, añadió en relación con el acuerdo con la cadena de supermercados en Estados Unidos.

En cuanto a la financiación, Morales señaló que los recursos iniciales se destinaron a la apertura de oficinas, la importación de productos, viajes y la participación en ferias, una parte importante de los gastos.

Mediants Foods ha enfocado sus primeras inversiones en áreas cruciales para establecerse en el mercado estadounidense Cortesía de Mediants Foods

El aporte económico para negocios en Estados Unidos, entretanto, se lleva a cabo de forma conjunta con la empresa de logística, lo que permite un grado de sinergia entre ambas partes.

El futuro de Mediants Foods

Con la góndola argentina en los locales de Walmart, el desafío recién comienza. En un año, deben cumplir una cierta cantidad de ventas para mantener el espacio, por lo que planean implementar diversas estrategias- como las degustaciones en puntos de venta- para acercar la mercancía tanto al público latino como estadounidense.

“Las degustaciones en los puntos de venta van a ser fundamental para poder salir y trascender más allá de la comunidad latina“, consideró Morales, y agregó: “El desafío es que roten los productos”.

El objetivo a largo plazo de la compañía es expandir los productos latinoamericanos a la cultura estadounidense y adentrarse al mercado chino Cortesía de Mediants Foods

Además de posicionar los productos argentinos en la cultura estadounidense, la empresa busca ampliar su portafolio e ingresar a nuevos canales de distribución — como el sector de food service, panaderías y cruceros — mantener sus operaciones actuales en la cadena de supermercados Sedano’s, Cormark más algunos pequeños retailers, así como consolidar su presencia en otros mercados, como el chino.

“Los próximos dos años son de consolidación, y a cinco años creo que es el desafío será resolver la demanda futura que implicará el consumidor americano”, cerró Morales.