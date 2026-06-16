Mikel Merino: "Cada jugador tiene su manera de lidiar con el luto"

"Cada jugador tiene su manera de lidiar con el luto", señaló el internacional español Mikel Merino, este martes en Chattanooga, un día después de arrancar en el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Cabo Verde en Atlanta.

El centrocampista del Arsenal disputó los últimos 25 minutos del duelo disputado y este martes no se ejercitó con sus compañeros por "gestión de cargas", dijo.

"Venía de estar lesionado (un partido con el Arsenal desde enero) y he hecho días con entrenamientos extras. Hoy tocaba bajar un poco e iremos progresando", dijo.

- ¿Cómo se vivieron las horas posteriores? -

"Cuando un partido no sale como a uno le gusta, cada jugador tiene su manera de lidiar con el luto; a algunos les gusta verlo de seguido, otros desconectar... Han sido momentos de tragarse la decepción de no lograr los tres puntos. Estamos pensando qué mejorar porque viene lo bueno otra vez".

Haber hablado de "luto" provocó que repreguntaran por este concepto al centrocampista.

"No se ha muerto nadie, no es un luto como tal... Pero las derrotas se pueden sentir así cuando eres competitivo. A nivel personal me gusta ver el partido enseguida, ver lo bueno y lo malo, y quedarme tranquilo. Lo importante es que mañana tengamos la mente limpia".

- Familia en el vestuario y egos -

"En los buenos momentos es fácil hablar de familia, pero cuando hay baches es cuando la familia sale a relucir. He visto al equipo muy unido y con ilusión. Tenemos que arrimarnos en los momentos difíciles como ahora. La familia también es cuando no te toca jugar seguir manteniendo la competitividad para ponérselo difícil al míster. Bendito problema si todo el mundo está enchufado para jugar. Pero hay gente aquí que firmaría ganar el Mundial sin jugar un minuto".

- Lamine Yamal cabizbajo -

Lamine Yamal, que también regresa tras lesión, entró junto a Merino ante Cabo Verde en el minuto 70. Este martes se mostró más serio que habitualmente en el entrenamiento.

"Yo le he visto muy bien, ahora he estado con él, estaba risueño, con bromas y encantador, con la energía que le caracteriza... Es un jugador especial, tiene desborde y desequilibrio, diferente al perfil que había en el campo. Cambia lo que hace el rival, que acumuló más jugadores en su lado, creando espacios. Con el nivel que tiene Lamine puede afectar a un partido en cualquier momento".

- ¿Cómo está De la Fuente? -

"He visto al míster tranquilo, esto no es como empieza sino como acaba, hay baches y lo importante es cómo te sobrepones. Si algo no viene bien desde dentro es que cunda el pánico. Lo que estamos haciendo va a tener recompensa. Las cosas se hablan dentro y estamos tranquilos. Seguiremos haciendo lo mismo, con humildad y confianza. Debemos tener la mente fría, no volvernos locos".

"Tenemos que buscar el lado positivo, ver que muchas historias muy buenas han comenzado con partidos malos, el último campeón del mundo por ejemplo (Argentina en 2022, derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut)... Es pronto y tenemos margen de mejora".

- Críticas en España -

"Es la realidad y parte del negocio, es parte de que cobremos lo que cobramos, me parece que es natural, con lo que tenemos que convivir. Estáis aquí para contar las historias. Es parte del circo, hay que convivir con ello, hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Es una plataforma para conectar con los aficionados".

- Empate entre Uruguay y Arabia Saudita -

"Lo estuve viendo, me pareció un partido muy competido, con dos rivales que van de frente y nos lo van a poner muy difícil. Arabia Saudita tiene un nivel más alto del que se podría pensar. Que todos estemos empatados me da la sensación de que todo empieza de nuevo... El Mundial no solo se va a competir en el campo, también fuera de él.... El calor y el aire acondicionado, los viajes, los cambios horarios...".