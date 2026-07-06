Mikel Merino, un gol con sabor a cuartos del Mundial bien vale una contrarreloj

Casi seis meses de sufrimiento para saborear de nuevo la gloria. Operado del pie derecho en febrero, Mikel Merino dio sentido a la contrarreloj que emprendió entonces para estar en el Mundial. Firmó ante Portugal el gol que devolvió a España a cuartos tras 16 años.

La Roja no estaba entre las ocho mejores desde que se proclamara campeona en 2010. Y un duelo de octavos ante Portugal se antojaba como un probable cara o cruz de igualdad máxima.

Así fue. Tras caer el año pasado ante el equipo luso en la final de la Liga de Naciones (2-2, 5-3 en penales), esta vez le tocó cara al equipo dirigido por De la Fuente, gracias en gran medida a su finura con los cambios.

- Otro gol en el "money time" -

Goleador cuando el partido se iba a la prórroga (90+1'), Merino entró en el 85', junto con Fabián Ruiz, para hacer bueno un pase al hueco de Ferran Torres, que había pisado el campo diez minutos antes.

La alianza entre Merino y Ferran es un espaldarazo para De la Fuente, que los ha mantenido en la dinámica del equipo a pesar de que no rindieron a su nivel en los duelos anteriores.

Con Merino lo tuvo claro desde el primer día. Tenía que ganar ritmo -un partido con el Arsenal desde febrero- para poder ser protagonista en la parte decisiva del torneo.

Al centrocampista convertido en matador se le vio falto de ritmo en la primera fase, sin mordiente ni la llegada que lo ha convertido en un referente.

Tenía que ser paciente con un jugador que cumplió los 30 años durante el Mundial, el 22 de junio, mismo día y misma edad que su capitán Rodri, elegido mejor jugador del partido ante Portugal este lunes.

"La vida tiene altibajos, momentos buenos y malos. Cuando me dijeron la lesión pensaba que no estaría en el Mundial... y aquí estamos", señaló eufórico.

"Nunca te acostumbras a tener estas alegrías. Un partido tan bonito y darle esta alegría a la gente en sus casas".

De la Fuente tiene una confianza ciega en un jugador que ya fue clave en el título conseguido por España en la Eurocopa de 2024, cuando su espléndido cabezazo eliminó a la anfitriona Alemania en la prórroga de los cuartos (2-1).

- Celebración de San Fermín -

"Iría a recogerle en brazos a su casa... Mikel Merino no falla nunca, es un valor seguro, nos dio la Eurocopa; y en los momentos oportunos siempre está, es un futbolista que es de los mejores del mundo en su posición", señaló De la Fuente en rueda de prensa sobre un jugador al que ha dirigido desde las categorías inferiores de la Roja.

Merino desveló las claves que le dio el técnico antes de entrar: "Me dijo que fuera yo, en la posición de 10. Sé lo que quiere de mí. Por suerte pude dar algo más, un gol".

Nacido en Pamplona, la tierra de los Sanfermines, el número 6 se dio el lujo de meter a España en cuartos el día del Chupinazo, comienzo oficial de las fiestas que dieron fama internacional a la ciudad del norte de España.

Lo celebró luciendo tras el partido el tradicional pañuelo rojo.

"Qué mejor manera de celebrarlo. Te acuerdas de todo lo bueno, lo malo, ha habido momentos difíciles para mí este año, pero ahora después del parto de mi hijo y no poder ver a mi pequeño crecer lo utilizo para sacar fuerzas", dijo emocionado.