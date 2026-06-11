Mikel Oyarzabal, el improbable e intocable nueve de la Roja

No diga gol de España, diga Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad encara su primer Mundial a los 29 años con una racha de 12 tantos en sus últimos 11 partidos con la Roja, además de seis asistencias, cifras excepcionales para un futbolista a menudo infravalorado.

No para el New York Times. Con motivo del arranque del Mundial este jueves publicó un Top 10 de jugadores recomendados para marcar la diferencia en el juego Fantasy -equipos virtuales con jugadores reales-.

En cuenta regresiva, empieza con el décimo, la leyenda Cristiano Ronaldo, para terminar con el N.º 1: Mikel Oyarzabal.

- Cifras que asustan -

A los 29 años el capitán de la Real Sociedad se ha ganado el puesto de ariete titular de la selección española a base de goles, hasta 25 en 53 partidos, un ratio mucho mejor que el balance que luce con su club: 429 apariciones y 129 dianas.

No solo cantidad, también calidad y relevancia. Oyarzabal ha marcado en las seis finales que ha disputado entre club y selección.

En 2020 logró el gol del título en la Copa del Rey ante el Athletic (1-0), en 2021 marcó en la final de los Juegos Olímpicos (derrota 2-1 ante Brasil) y la Liga de Naciones (derrota 2-1 ante Francia).

La racha continuó con el gol decisivo in extremis que dio la Eurocopa a España en la final de 2024 frente a Inglaterra (2-1), otro tanto en la derrota en penales (2-2, 5-3) en la Liga de Naciones ante Portugal de 2025 y finalmente una diana en la última final de la Copa del Rey, en abril, ganada al Atlético en los penales (2-2, 4-3).

- Una lesión, punto de inflexión -

Oyarzabal debutará en un Mundial cerca de los 30 años porque en 2022, antes de la edición en Catar, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

No hay mal que por bien no venga y la versión 2.0 del vasco resultó ser todavía más completa.

"Una lesión te pone en tu sitio y te hace decir: pues mira, ahora tenemos que empezar de cero otra vez", rememoraba Oyarzabal en una entrevista previa al Mundial.

Zurdo y polivalente, capaz de jugar en cualquier posición del ataque, Oyarzabal encontró su sitio como falso 9, un delantero versátil, con libertad de movimientos y sobre todo eficacia garantizada.

Tras el parón por la lesión el jugador había añadido a su arsenal mejoras en la lectura de juego, pausa y liderazgo.

Su antiguo técnico Imanol Alguacil y el seleccionador Luis de la Fuente lo vieron claro, había nacido un matador.

"Lo hemos puesto de delantero, de extremo izquierdo y de extremo derecho. Lo hace todo bien. Cuando me preguntan ¿qué jugador puede ser un gran entrenador en el futuro? Mikel Oyarzabal", decía en marzo el técnico de la Roja.

- Rara avis -

En el mundo actual, Oyarzabal ejerce de orgullosa rara avis.

Para empezar, resiste como 'one man club', esos jugadores ajenos al mercado que deciden seguir en su club de toda la vida. En su caso desde que se hizo un hueco en el primer equipo con 18 años.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con alto nivel de inglés, sigue los pasos de su madre, directiva de banco.

Sus representantes no han dejado de ser sus padres y su pareja de toda la vida se dedica a la medicina. Todos sus goles son para el pequeño Martín.

"Mis padres, la educación que me dieron, mi grupo de amigos que sigo manteniendo, y obviamente mi pareja y mi hijo son las personas que me dan la estabilidad que tengo. Familia, amigos y luego fútbol", señala un jugador que parece salido de otra época.