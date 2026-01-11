Ministra de Trump acusa a demócratas de promover violencia tras muerte de mujer baleada por ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó el domingo a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración, en medio de las protestas por la muerte de una mujer baleada por uno de estos efectivos en Mineápolis.

Desde el miércoles, cuando ocurrió el tiroteo, hay manifestaciones en todo el país por la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años. Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) le disparó durante un operativo.

Noem insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era "una terrorista doméstica" y que el funcionario actuó en defensa propia.

"Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor. (...) Eso es un acto de terrorismo doméstico", reiteró Noem en entrevista con CNN.

También criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey: "Han animado la destrucción y la violencia que hemos visto en Mineápolis en los últimos días".

Los dos demócratas han cuestionado la postura del gobierno federal. Frey ha criticado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación en manos del FBI.

"Debe ser una investigación neutral e imparcial en la que se verifiquen los hechos", aseguró Frey a CNN.

"Por supuesto, hay que hacer cumplir las leyes, pero también existe la obligación de aplicar esas leyes y llevar a cabo la labor de cumplimiento de manera constitucional", añadió Frey.