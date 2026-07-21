Minnesota United se despide de James Rodríguez con un "gracias por todo"

El Minnesota United de la MLS confirmó este martes el final del breve periplo de la figura colombiana James Rodríguez, cuyo futuro vuelve a ser una incógnita.

"Gracias por todo, James", se limitó a decir el United en un mensaje publicado en sus redes sociales.

James, de 35 años, disputó su último partido con Minnesota el 13 de mayo, antes de incorporarse a la selección colombiana para preparar el Mundial 2026.

El exmediapunta del Real Madrid aterrizó apenas en febrero en el United y participó de solo seis partidos de la liga norteamericana (MLS), dos de ellos como titular.

El decepcionante paso de James por Minnesota, sin continuidad debido a la falta de rodaje y problemas físicos posteriores, terminó sin goles anotados y con dos asistencias repartidas.

Su contrato con el United se extendía por solo cuatro meses hasta la Copa del Mundo, en la que Colombia fue eliminada en los octavos de final por Suiza en definición por penales.

Minnesota tenía una opción de extender el contrato del colombiano hasta el final de esta temporada, que concluye en diciembre, pero decidió no ejercerla.

James fue titular habitual en el pasado Mundial pero no brilló como en sus otras apariciones con la selección cafetera.

Ahora deberá buscar un nuevo destino después de haber transitado por hasta siete clubes desde 2020.