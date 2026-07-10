"Miramos a España cara a cara", dice Rudi Garcia tras derrota en cuartos

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, lamentó la derrota 2 a 1 ante España este viernes en los cuartos de final del Mundial, aunque destacó que, pese a las bajas por lesión, su equipo miró "cara a cara" a la Roja en Los Angeles.

"Entre Youri Tielemans, que no puede empezar, Thibaut Courtois, que se lesiona, Kevin de Bruyne, que no puede llegar lejos en el partido, no es muy favorable para lograr un resultado y, sin embargo, estuvimos muy cerca, al menos de llegar a la prórroga...", rescató Garcia.

Aun así, destacó el nivel de su equipo y aseguró que enfrentó a España "cara a cara".

"Creo que dudaron en un momento, sobre todo cuando empatamos".

El técnico consideró que "los grandes partidos se deciden por detalles", y respaldó a sus futbolistas "que pudieron cometer algunos errores durante el encuentro".

"Contra este tipo de equipos no hay que regalar nada, no hay que hacer regalos, no hay que cometer errores y, por desgracia, nos eliminan por eso", lamentó.

Añadió que la eliminación en esta instancia "tiene que servir de lección, sobre todo para los más jóvenes, que están llenos de ímpetu, de entusiasmo y que también deben seguir siendo cartesianos y pensar en el terreno de juego".

"Sinceramente, estoy orgulloso de mis jugadores, hemos demostrado que Bélgica ha sido una gran selección en este Mundial. No estuvimos lejos de seguir con la aventura; se termina hoy y hay que aceptarlo", concluyó.