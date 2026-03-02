Miriam Margolyes aborda soledad en la vejez en corto nominado al Óscar

A sus 84 años, la actriz Miriam Margolyes sabe lo que es ser anciana. Así que cuando le ofrecieron un guion de un director y guionista debutante que aborda de frente el envejecimiento y la soledad, no lo dudó ni un segundo.

"Sabía que esto era bueno", dijo a la AFP sobre el cortometraje nominado al Óscar "A Friend of Dorothy".

La actriz británica, conocida por su papel de la profesora Sprout en la saga de Harry Potter, asegura que "la emoción es real, el drama no está forzado. Es muy orgánico".

"Así que simplemente pensé: 'Lo quiero'".

La pieza de 20 minutos, en la que también actúa Stephen Fry, es una deliciosa reflexión sobre la importancia de conectar con otro ser humano, más allá de generaciones y orígenes.

Dorothy, como Margolyes de mente afiladísima pero con un cuerpo que, según ella, ya no la acompaña, vive sola en una destartalada casa londinense.

Una tarde, el joven J.J. toca a su puerta para pedir que le devuelva su pelota después de haberla pateado a su jardín.

La pelota queda rápidamente en segundo plano cuando J.J. (Alistair Nwachukwu) descubre y se encanta con la inmensa colección de obras de teatro de su vecina, textos que ella lo anima a leer en voz alta.

Su improbable amistad florece en visitas que se tornan cotidianas y queda sellada cuando ella intuye la homosexualidad del joven (presumiblemente no reconocida) y su evidente talento para la actuación.

Ambos comprenden, entre lágrimas, que por fin han encontrado a alguien que los entiende.

- "Una historia sencilla" -

La vida de Dorothy no tiene nada de excepcional, dijo la actriz a la AFP. Su marido falleció hace tiempo, tiene un hijo al otro lado del mundo y un nieto absorbido por ganar dinero.

"La situación de una anciana sola no es única", afirmó Margolyes, ganadora de un BAFTA por su papel en "La edad de la inocencia", de Martin Scorsese.

"Por desgracia, tantos millones de ancianos están náufragos en soledad. Y la tecnología nos aísla. No nos ayuda a acercarnos los unos a los otros, nos divide".

El guionista y director Lee Knight hace que los protagonistas forjen su conexión mediante la práctica -muy analógica- de leer en voz alta textos teatrales.

"Se encuentran en un momento en el que se necesitan mutuamente, y están solos cada uno a su manera", explicó a la AFP.

"Él está solo; aún no ha encontrado a su gente, y ella también está sola. Es una historia sencilla, pero necesitamos estas historias ahora más que nunca".

Para Knight, contar con Margolyes, un rostro habitual de la televisión británica y un pilar del teatro desde hace décadas, era innegociable.

"Simplemente sabía que no había nadie más que pudiera interpretarlo", dijo.

"Lo escribí pensando mucho en ella y luego jamás, jamás soñé que lograría que lo hiciera".

El dúo actriz-director, separado por generaciones, forma una especie de cariñoso paralelo con los personajes del corto.

En la entrevista con la AFP en Beverly Hills, a menudo se toman de las manos y se interrumpen mutuamente. En un momento, ella le llama la atención con buen humor por su lenguaje impreciso al responder a la pregunta de un periodista.

"No debes decir 'muy, muy único'; 'único' basta", le reprende, y añade riendo: "Es que soy mandona".

"Es la persona ideal para darle vida a un texto", bromea Knight.

Los 98ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.