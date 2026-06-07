Misiorowski fija récord de velocidad con pitheo y Cerveceros vencen 7-1 a Rockies

DENVER (AP) — Jacob Misiorowski realizó un lanzamiento récord de 103,7 mph y Brice Turang conectó dos de los cinco jonrones solitarios de los Cerveceros de Milwaukee, quienes vencieron el sábado 7-1 a los Rockies de Colorado.

David Hamilton, el venezolano William Contreras y Jake Bauers también se volaron la cerca por Milwaukee.

Misiorowski (7-2) dio continuidad a su sensacional mayo — tuvo marca de 5-0 con efectividad de 0,23 en seis aperturas — con otra excelente actuación. Permitió apenas una carrera sucia con cuatro hits y ponchó a ocho en siete entradas para mejorar su efectividad a 1,50.

El derecho salió de un atolladero con las bases llenas y un out en la sexta entrada, y ponchó mirando a Jake McCarthy y a Sterlin Thompson con un corredor en la antesala para cerrar su noche.

Misiorowski disparó una recta de 103,7 mph que pasó baja y afuera ante Kyle Karros en la tercera entrada. Fue el lanzamiento más rápido de un abridor de Grandes Ligas desde 2008, cuando comenzó a llevarse el registro.

A sus 24 años, Misiorowski ha realizado los 12 lanzamientos más rápidos de un abridor. Su marca previa era de 103,4 mph contra San Luis el 25 de mayo.

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