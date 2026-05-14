Mitch Johnson, el joven "maestro" que guía a los Spurs de Wemby en playoffs de la NBA

El joven entrenador Mitch Johnson, de 39 años, dirige con éxito a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en pleno corazón de los playoffs de la NBA, tras una carrera de jugador anónimo que puso de manifiesto sus cualidades de líder.

¿Cómo suceder a una leyenda? Tras 29 temporadas de reinado de Gregg Popovich, marcadas por cinco títulos de campeón y una influencia duradera en la franquicia y en la NBA, el exasistente ha logrado una transición sin tropiezos a pesar de su falta de experiencia.

En el banquillo desde noviembre de 2024, después del derrame cerebral de su mentor, y confirmado como entrenador principal hace un año, Johnson ha hecho progresar de manera espectacular a un grupo joven y talentoso.

En un año, los Spurs saltaron del puesto 13 al segundo de la Conferencia Oeste, lo que les permitió regresar a los playoffs por primera vez desde 2019.

Mandan 3-2 en su serie semifinal contra los Minnesota Timberwolves y están a una victoria de llegar a la final de la Conferencia Oeste, una instancia que podrían alcanzar en el sexto partido el viernes en Minneapolis.

"Mitch ha hecho un trabajo fantástico", elogió al final de la temporada regular el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, en declaraciones a la AFP.

"Pese a toda la presión de suceder a Pop, que ha ganado tanto y formado a tantos entrenadores. Mitch se ha preparado a la perfección, tiene la actitud adecuada en el banquillo, se ve que es el centro de la atención de sus jugadores".

- "Un entrenador en la cancha" -

Mitchell Chase Johnson, su nombre completo, nació en noviembre de 1986 en Seattle, donde su padre John Johnson, dos veces All-Star, se coronó campeón de la NBA en 1979 con los SuperSonics.

Como capitán del equipo de su instituto, el futuro técnico se unió a los Stanford Cardinal y participó en el campeonato universitario NCAA de 2005 a 2009, donde este base de estatura modesta (1,85 m) jugó junto a Brook Lopez.

"Lo llamábamos el Maestro. Nos dirigía gracias a su excelente comprensión del juego. Es uno de los jugadores más inteligentes que he conocido, incluso contando la NBA", detalló en abril el veterano pívot de Los Angeles Clippers.

"Era un verdadero base, un entrenador en la cancha, dando consejos a todo el mundo. No me sorprende en absoluto su éxito actual", agregó.

Pero su carrera como jugador no despegó como se esperaba: Johnson se presentó sin éxito al draft de 2009 y pasó tres años entre la G League y ligas menores en Europa.

"Jugar lejos de casa siempre es una experiencia enriquecedora. Jugué en Letonia, en Polonia, en ciudades cuya existencia desconocía cuando era joven", explicó en rueda de prensa al final de la temporada regular.

"Aprendí de personas que solo buscaban sobrevivir, que jugaban al baloncesto por sumas modestas, eso me abrió los ojos", apuntó.

De regreso en el estado de Washington, entrenó al equipo de su sobrino, con niños de ocho años, antes de integrarse en los cuerpos técnicos de institutos y universidades de la región.

Luego fue contratado como asistente por los Austin Spurs, el equipo de desarrollo de San Antonio, donde se incorporó al cuerpo técnico de Popovich en 2019.

- En auxilio de Murray -

Johnson es conocido por su cercanía y sensibilidad fuera de la cancha. Hasta hace poco, estaba entregado al desarrollo de jóvenes jugadores, entre ellos el prodigio francés Victor Wembanyama.

Cuando tenía 20 años, el entrenador de San Antonio convenció a su padre de aceptar la intervención de un profesional de la salud por una adicción al alcohol.

Más tarde, en Seattle, tomó bajo su ala a un tal Dejounte Murray. Llegó incluso a ir a recoger al adolescente problemático a la salida de un centro de detención, armó un equipo a su alrededor que lo potenció y lanzó la carrera del futuro All-Star.

Cualidades similares a las del ilustre Gregg Popovich, siempre muy ligado a los Spurs aunque físicamente mermado.

El viejo sabio, de 77 años, se presentó en el aeropuerto el lunes para hablar con Wembanyama nada más bajar del avión, luego de que la estrella fuera expulsado un día antes por un violento codazo a un rival.

"Tenía un mensaje que transmitir, y cuando él habla, todo el mundo escucha", dijo sonriendo el galo, de 22 años. Un ejemplo a seguir para el joven maestro Mitch Johnson.