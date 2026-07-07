Mitchell acuerda extensión de 4 años con los Cavaliers, dice fuente de la AFP

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell acordó firmar una extensión de contrato por cuatro años y 273 millones de dólares con los Cavaliers de Cleveland, según le informó el martes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la extensión no había sido anunciada. El martes fue el primer día en que los Cavaliers podían ofrecerle a Mitchell la extensión. El siete veces All-Star tenía dos temporadas restantes en su contrato y podría haber esperado para volver a firmar hasta el próximo verano, cuando sería elegible para un acuerdo supermáximo de cinco años valorado en 350 millones de dólares.

La extensión incluye una opción del jugador por 76 millones de dólares para la temporada 2030-31 y un bono completo en caso de traspaso, indicó la persona.

“Me encanta estar aquí. No sé cómo decirlo de otra manera”, indicó Mitchell el 25 de mayo, después de que los Cavaliers fueran barridos por los Knicks de Nueva York en las finales de la Conferencia Este. “No tengo ninguna duda de que estos muchachos pueden llegar hasta allí. Tenemos asuntos pendientes”.

Por ahora, es el cuarto contrato más grande en valor total en la historia de la NBA, por detrás de los 314 millones de dólares que Boston le dio a Jayson Tatum, el acuerdo de 285 millones que los Celtics le dieron a Jaylen Brown —quien fue traspasado a Filadelfia— y el acuerdo de 276 millones que Nikola Jokic tiene actualmente con Denver.

Eso supone que Mitchell ejercerá una opción del jugador de casi 76 millones de dólares para 2030-31. El valor promedio anual de poco más de 68 millones de dólares es, por ahora, un récord de la NBA, superando por poco el promedio de 67,9 millones del acuerdo que Shai Gilgeous-Alexander tiene con Oklahoma City.

“Cuando tenemos a una superestrella de su calibre que quiere estar en Cleveland, ese es nuestro mejor embajador, nuestro mejor reclutador”, dijo el presidente de operaciones de baloncesto de los Cavaliers, Koby Altman, el 29 de mayo sobre Mitchell y una extensión. “Hay jugadores que están aquí que, francamente, no estarían aquí sin él. Así que creo que la pregunta más grande, la que ya se respondió, es: ¿quiere estar aquí y quiere estar aquí a largo plazo? Y creo que él ya respondió eso”.

Mitchell, de 29 años, llevó a los Cavaliers la temporada pasada a su primera final de conferencia desde 2018. Promedió 27,9 puntos, 5,7 asistencias y 4,5 rebotes durante la temporada regular, además de 26 puntos en los playoffs.

Mitchell promedia 26,7 unidades en cuatro temporadas con Cleveland desde que fue traspasado por el Jazz de Utah en 2022.

La extensión de Mitchell es la primera de lo que probablemente será una serie de movimientos para los Cavaliers. Existe la posibilidad de que LeBron James regrese a la franquicia de su ciudad natal, a la que condujo a su primer campeonato en 2016. James Harden —a quien los Cavaliers adquirieron en la fecha límite de traspasos— también está considerando un nuevo acuerdo para permanecer con Cleveland después de rechazar su opción del jugador para 2026-27.

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El periodista de baloncesto de AP Tim Reynolds, en Miami, contribuyó a este informe.

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