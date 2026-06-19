Montella cuestiona "caos" de críticas a Turquía antes de jugar ante Paraguay

El entrenador de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, pidió este jueves "respeto" a sus futbolistas, a un día del crucial partido ante Paraguay por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Norteamérica 2026.

Turquía debutó en el torneo con una sorpresiva derrota 2-0 ante Australia, lo que ha desatado una tormenta de cuestionamientos.

"Me siento turco. De hecho, me siento más turco que muchas personas que alimentan este caos", dijo Montella en rueda de prensa en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco, donde se jugará el compromiso del viernes.

"Este equipo ha logrado resultados excelentes" y "sentimos que merecemos más respeto", expresó el exdelantero.

Turquía alcanzó los cuartos de final en la Eurocopa 2024.

El Aeroplanino Montella mostró confianza en sus futbolistas: "No hay necesidad de arruinarlo todo simplemente porque perdimos un partido".

Sobre Paraguay, el seleccionador de Turquía resaltó que se trata de "un equipo físicamente muy fuerte".

Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos en su vuelta a los Mundiales tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010.