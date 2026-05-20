Moody's rebaja la calificación de la deuda de México a Baa3

La agencia calificadora Moody's rebajó el miércoles un escalón la calificación de la deuda soberana de México a Baa3, citando una caída en los ingresos fiscales en medio de una desaceleración del crecimiento

La agencia asignó una perspectiva "estable" a la calificación, lo que indica que no espera otra rebaja en los próximos meses

La decisión "refleja un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y que esperamos que persista", señaló Moody's

Se mencionaron como factores que limitan la capacidad del gobierno para estabilizar su deuda los niveles de gasto público, una base de ingresos estrecha y el continuo apoyo fiscal a la empresa petrolera estatal Pemex

Moody's afirmó que las prioridades de política del gobierno, incluida la búsqueda de la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado las perspectivas fiscales

"La posición fiscal de México se ha debilitado en relación con la de sus pares con calificación Baa y su vulnerabilidad a shocks fiscales ha aumentado", dijo la agencia

Moody's prevé que el crecimiento económico a corto plazo "se mantenga débil" y que vuelva gradualmente a alrededor del 2%