Dijo cuál es el trabajo ‘más duro’ en Estados Unidos y generó polémica

En Estados Unidos existen muchas opciones para trabajar. Desde aquellos empleos que implican permanecer sentado en una oficina frente a una computadora, hasta ocupaciones al aire libre. Sin importar la labor que se desempeñe, todos requieren compromiso por parte de la persona. Recientemente, un hombre compartió en redes sociales su opinión acerca de la labor que es bien remunerada, pero no así atractiva, dado que demanda un importante esfuerzo físico. Para él se trata de una de las “más duras”, aunque muchos no concordaron con él.

Arturo Montoya es un mexicano que trabaja en Estados Unidos en la rama de la construcción, un ámbito que él mismo consideró como uno de los más complicados. Si bien ha desempeñado todo tipo de actividades, cree que el llamado roofing es la más complicada. Este es un tipo de empleo en el que las personas prestan sus servicios para instalar, reparar o evaluar los techos de edificios de diferentes tipos, según lo definió el portal Indeed.

El hombre publicó su opinión en un video de TikTok y lo acompañó con el texto: “Trabajo duro”. En el clip, que duró apenas unos segundos, se ve a una persona que viste un chaleco de seguridad y un casco, mientras recorre una área determinada y vierte un material líquido. A la par, sus compañeros utilizan unos rodillos para esparcirlo por el área.

Sin embargo, esto no fue lo que causó controversia, sino sus afirmaciones. El migrante manifestó que debido al peligro y esfuerzo físico que esta actividad implica, muchas personas no se atreven a realizarlo. En ese sentido, mencionó que algunas personas de otra nacionalidad preferían dedicarse a otras áreas de la construcción. “Ahí no vas a ver a un boricua, un cubano, mucho menos un dominicano”, dijo. Después agregó que los únicos “que representan el trabajo ‘más duro’ son aquellos oriundos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua”.

El clip, que ya suma 2,8 millones de vistas, causó polémica entre los usuarios de redes sociales. Muchos de ellos contradijeron al tiktoker y le aseguraron que ese era un trabajo para todas las nacionalidades. “Yo soy cubano y llevo 17 años en el roofing”, “Mi esposo es boricua y lleva 12 años trabajando en roofing”, escribieron algunos, pero hubo otros que fueron más incisivos y mencionaron que preferían “estudiar para cobrar más y trabajar menos”.

El trabajo más “simple” de EE.UU.

En contraste con lo dicho por Montoya, anteriormente, otra persona opinó acerca de los empleos mejor pagados y fáciles de hacer en Estados Unidos. Se trata de la limpieza de canaletas. Según el hombre, las personas que deben subir al techo de las viviendas para asear los desagües ganan más de US$300 por cada servicio.

Esta cifra lo impresionó dado que, desde su criterio, es un pago bastante elevado solo por “meter la mano y destapar los canales”. Desde su perspectiva, dejó en evidencia que las opciones de trabajo en Estados Unidos son diversas y que hay diferentes ocupaciones a las que la gente puede dedicarse.

