Mostró el baño de un restaurante mexicano en EE.UU. y nadie pudo creer cómo estaba decorado

La comida mexicana tiene buena fama entre la población de Estados Unidos, pero un restaurante típico tuvo una repentina popularidad después de que una visitante publicara un video en TikTok con el que atrapó las miradas de todos. No obstante, contrario a lo que se podría pensar, el atractivo no eran solamente los platos que se servían, sino algo que no estaba a la vista de todos.

Una comensal frecuente decidió compartir en su cuenta de TikTok @chloeisag uno de los aspectos más curiosos. En días pasados, tomó su teléfono y comenzó a grabar el clip. “Nada puede prepararte para cómo se ve el baño”, escribió al inicio de las imágenes con las que mostró una panorámica al interior del restaurante, con brillantes paredes amarillas y toques de color vino.

El baño de un restaurante mexicano sorprendió por su decoración

En la secuencia, la usuaria identificada como Chloe Guild fue al baño de mujeres, donde la atmósfera cambió en sincronía con la música del video. Los mariachis dejaron de escucharse y dieron paso a una canción que repitió en varias ocasiones la frase: “Hay un baño de aspecto gris millennial en un restaurante mexicano”.

Bastaron unos pocos días para que el video del restaurante llamado Pineda Tacos Plus, ubicado en Minneapolis, circulara ampliamente en la red y fuera visto por más de tres millones de personas. Entre las más de 10.500 reacciones, muchos de los usuarios admitieron que les había sorprendido el estilo de la decoración y que definitivamente les gustaría conocerlo.

Otros pidieron a la creadora que convirtiera la canción en un sonido de TikTok para hacer sus propias versiones del video. Ante tantas solicitudes, la mujer explicó que debido a la rápida viralidad que adquirió la grabación, tristemente alguien había registrado los derechos de autor.

La fama los tomó por sorpresa

Pineda Tacos Plus es un restaurante mexicano en Minneapolis Google Maps

El propietario del restaurante, Luis Reyes Rojas, admitió su sorpresa por el alcance que tuvo el video de su baño, dado que muchas personas acudieron al lugar para comprobar con sus propios ojos lo que se había vuelto viral.

“Mi mujer me dijo: ‘Dame la oportunidad de construir ese baño como yo quiera’”, contó el dueño de Pineda Tacos Plus en una entrevista para el medio local Sahan Journal. Todo surgió cuando decidieron ampliar el local, ya que querían ofrecer a los clientes un espacio mejor que el de la mayoría de los comercios de la zona.

Sobre el éxito del video publicado en TikTok, Reyes agregó que le hacía gracia que el baño de mujeres se volviera el punto de referencia de su restaurante. “Es publicidad gratuita y gracias a Dios desde aquel día muchos estadounidenses han venido, aunque solo sea para ver el baño”.

La tendencia del Millennial Gray en TikTok

El 'Millennial grey' se vuelve tendencia en TikTok

Las referencias del llamado Millennial Gray en TikTok constituyen una tendencia reciente en el diseño de interiores. Apenas a finales de 2022, los usuarios comenzaron a opinar al respecto del tono de gris que se ha vuelto el color preferido en las remodelaciones. También es conocido como corporate Gray y gray aesthetic.

Bajo la etiqueta #millenialgray se agrupan contenidos que acumulan más de 361.200 reproducciones en TikTok. A partir de las discusiones en la red, han surgido memes y críticas a la tendencia.

LA NACION