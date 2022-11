Mostró la decisión que tomó otro pasajero en el avión y generó un debate: ¿de quién es la culpa?

escuchar

Un video que se compartió en TikTok generó polémica y avivó las opiniones de miles de personas que han atravesado por situaciones similares, además de que puso sobre la mesa una pregunta: ¿Cuándo es correcto reclinar el asiento en el avión? El clip muestra cómo el espacio de un pasajero disminuyó por la decisión de su compañero de enfrente: “5 horas de vuelo a casa, ¿es este el asiento más reclinado en la historia del avión?, escribieron en su cuenta de la red social los Pointher Brothers Henry y Mike Budrewicz, que son originarios de Boston.

Con apenas nueve segundos, los tiktokers lograron millones de reproducciones y miles de comentarios. De fondo, el tono lo daba la canción “Cool Kids”, mientras que en la toma un asiento era el protagonista. En tanto el pasajero de adelante disfrutaba de su estancia en el vuelo, uno de los hermanos permaneció con la mirada al frente mientras que su comida seguía intacta. La suma de todo este panorama dividió a la comunidad virtual en dos posturas: ¿Deberían o no reclinarse los lugares?

Una persona dio su sentencia: “Solución simple; reclina tu asiento”. Otra compartió que no usaría esta opción a bordo: “Por respeto a la persona que está detrás de mí, nunca lo reclino”. En tanto que unos más le atribuyeron el error a los azafatos: “Los asistentes de vuelo deben señalar, o anunciar, que los asientos vuelvan a estar en posición vertical durante las comidas”.

Así como ellos, fueron más de 3000 los que se sumaron a esta conversación: “Las personas que no se reclinan son las mismas personas que se paran en el pasillo tan pronto como aterriza el avión”; “Puede reclinar su asiento, pero no hasta el punto en que la persona que está detrás de usted no tenga más espacio para moverse. Odio a la gente que hace eso”; “Pagué por un asiento reclinable. Ya están incómodos como están. Si ocupa su espacio, recline su asiento. Solución sencilla”; “Las aerolíneas deben dar más espacio”, se leía en el acalorado debate.

¿Un problema de los asientos económicos?

De acuerdo con Travel + Leisure, los viajeros frecuentes se han tenido que enfrentar a asientos cada vez más estrechos en las clases económicas. En 2019, ese espacio disminuyó con las medidas de muchas aerolíneas y, aunque los pasajeros solo pueden acomodarse, también surgió este debate sobre el respeto por los compañeros de vuelo.

El poder reclinar o no el asiento es una discusión vigente en diferentes foros y, como en esta situación, hay quienes responden que por supuesto que sí debe hacerse, mientras que otros alegan que de esta manera se afecta la comodidad del vuelo para los demás.

Un avión de Allegiant Airlines en el que los asientos no se reclinan NYT - Archivo

En ese sentido, Henry Harteveldt, analista del sector de los viajes, dijo a The New York Times que hay ciertas situaciones en las que un pasajero puede aprovechar esta opción: “La etiqueta de los aviones es que solo te reclines cuando sea necesario, y si tienes que hacerlo, solo tienes que echar el asiento un poco hacia atrás para conseguir la comodidad que necesitas sin invadir demasiado a la persona que está detrás de ti”, dijo.

No obstante, no todos están de acuerdo con su postura. Para la consultora de etiqueta y protocolo Lisa Orr, que compartió su visión en Reader’s Digest, los asientos sí deben reclinarse, pero la forma en la que se hace marca la diferencia.

Hay factores que se pueden tomar en cuenta al momento de tomar la decisión.

Comprobar que el pasajero de atrás no tenga bebidas calientes o computadoras en su mesa. De lo contrario, habrá que avisarle.

De lo contrario, habrá que avisarle. Considerar el mejor momento y no afectar la hora de la comida del pasajero de atrás.

Evitar el conflicto con la persona de atrás o de adelante.

