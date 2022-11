El miedo que enfrentan las azafatas por una peligrosa tendencia a nivel global

escuchar

Ser azafata o asistente de vuelo es el sueño de muchas personas que primero ven las ventajas evidentes, como la posibilidad de conocer lugares increíbles en el mundo y además recibir un sueldo por eso. Los que desarrollan estas tareas también tienen otros beneficios, desde algunos traslados gratis e incluso la posibilidad de extenderlos hacia su familia directa. Los que tienen base en Estados Unidos gozan de uno adicional: poder pasar por un control de la TSA sin revisiones, algo que ahora temen perder.

La ventaja de vuelo podría ser arrebatada si una pequeña minoría de integrantes de la tripulación no deja de infringir las normas. De acuerdo con el sitio especializado Paddle Your Own Kanoo, se han registrado varios ejemplos de azafatas que son sorprendidas en situaciones ilegales, como el traslado de fentanilo en un caso que ocurrió en octubre.

Una azafata fuera de servicio de Mesa Airlines tenía 3,33 libras de fentanilo envueltas en su abdomen cuando quería pasar por el carril de control acelerado en el aeropuerto de San Diego. La mujer, identificada como Teresa Lee White, enfrenta un cargo federal de posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuirla.

¿Los controles al azar son la solución?

Según el medio citado, debido a los constantes abusos por parte de algunos miembros de la tripulación, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) tomó la determinación de incrementar los procedimientos de control al azar. De esta manera, se mantiene algún filtro para poder detectar estas situaciones.

Tras los casos donde encontraron cómo los auxiliares pasaban drogas y otros artículos, la Asociación de Auxiliares de Vuelo, que es el mayor sindicato de sobrecargos, emitió un boletín con el que pedía respetar las normas y recordó que la línea es un “privilegio y no un derecho”.

¿Cómo funciona el carril de control acelerado?

El programa empezó como una iniciativa en la que se unieron Airlines for America y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, antes de que incluyera a las azafatas.

Hay varias reglas clave que deben seguirse, como no pasar nada que esté prohibido, que sea propiedad de otra persona o si se viaja internacionalmente de vacaciones. La iniciativa se desarrolló en 2011 y esta no es la primera vez que se exhorta a los auxiliares a seguir los lineamientos o que se enfrentan a la posibilidad de que les revoquen las facilidades.

Los miembros de la tripulación contaban con un carril para pasar de forma adelantada Pexels

En 2020, en al menos una ocasión hallaron un arma de fuego en la bolsa de un integrante de la tripulación y éste fue ingresado a prisión en lo que su caso se investigaba. El mes pasado, el sindicato advirtió a sus miembros sobre el futuro: “Como resultado de estas y otras continuas infracciones de incumplimiento, la TSA está tomando medidas”.

Con los controles aleatorios, los miembros de la tripulación desconocen si serán los siguientes en ser inspeccionados al pasar por la línea. De esta manera, se logra confiscar cualquier artículo prohibido con el que viaje. Algunos trabajadores afirman que esta medida incrementó tanto que quizá el carril adelantado se volvió casi inútil.

