Mostró la variedad y los precios de los productos argentinos en Miami y sus seguidores reaccionaron indignados

“¿En Estados Unidos se pueden comprar cosas que tenés en Argentina?”, inició su grabación Gabriel Blanco, un hombre que reside en ese país y que se mostró listo para contestar a una de las preguntas que, según dijo, más le hacen. Su respuesta fue un rotundo sí y luego sorprendió al exhibir la variedad de productos en un supermercado de productos latinos.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido por sus seguidores, que se fijaron en los precios que aparecían en las etiquetas colocadas en los estantes: “Son carísimos”, adelantó el propio tiktoker.

En un recorrido por los diferentes pasillos del local, Gabriel cambió la cámara a otro enfoque para que los artículos estuvieran en primer plano. “Todo lo que tenés en Argentina, lo tenés acá en Estados Unidos”, añadió. Lo primero que mostró fue la yerba para el mate: “Miren los precios”, enfatizó. Entre las repisas se veía que, según la variedad y el tamaño, costaban desde 4,69 dólares hasta los 13 dólares.

Luego pasó a un anaquel repleto de galletitas, donde se reconocían las marcas más habituales de Argentina, desde Chocolinas (US$2,49), hasta Mellizas (US$3,39), Sonrisas (US$3,89) y Rumba (US$3,39). También había varios alfajores, entre ellos los clásicos Havanna, a un precio de lista de US$13,89.

“Podés venir a Estados Unidos y comer la comida de Argentina”, especificó Gabriel, quien después se dirigió a la sección de productos congelados para mostrar otro tipo de alimentos: allí había, por ejemplo, tapas de empanadas, a un precio de US$3,19 el paquete de 12.

Sobre las golosinas, el chupetín Pico Dulce tenía un descuento y las personas se podían llevar 2 por US$1,20. La tienda se ubica en la Florida y es popular entre quienes extrañan las delicias de sus países latinos.

En los comentarios, la comunidad virtual hizo énfasis en los elevados precios que reflejaban las etiquetas: “Muy caros, por Dios”, dijo una usuaria, mientras que otra persona aseguró que prefería no moverse de su lugar tras ese recorrido: “Mejor me quedo acá. Me sale más barato”, escribió.

El mejor lugar para compras en Estados Unidos

A través de su cuenta (@gabrielblanco1), el tiktoker suele compartir varios highlights de su día a día en Estados Unidos y también algunos de los consejos que él ha aprendido durante este tiempo. En otra ocasión, por ejemplo, mostró el lugar más barato para hacer las compras y dio una lista con los nombres de los artículos que se podían encontrar. Se trató del Dollar Tree, donde todo cuesta US$1,25.

Esa vez decidió seleccionar unas papas fritas, diferentes tipos de quesos, carnes frías, pizza congelada y helado. Luego dio su vuelta por el establecimiento y aseguró que todos los productos eran de primer nivel.

Muestra lo que se puede comprar con 1,25 en Estados Unidos

En ese video también recibió una oleada de comentarios donde reafirmaban que Dollar Tree era una gran opción: “Me encanta porque tienes variedad de todo y mucho más que el mismo Walmart”, le dejaron. Otra persona añadió que este supermercado era un sitio obligado cada vez que viajaba al país americano. En tanto que un usuario más recalcó a cuánto está el dólar: “Lamentablemente, acá en Argentina un dólar cuesta alrededor de 300 pesos″, puntualizó.