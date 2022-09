Además de ser una reconocida actriz y directora, Susan Sarandon estuvo siempre involucrada con la lucha por diversas causas políticas. Uno de sus principales estandartes fue (es y será), la búsqueda y defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Aunque, para muchos, dicha postura simplemente se vinculaba con su respaldo a la libertad sexual y de identidad género, en las últimas horas sorprendió a millones de fans alrededor del mundo al confirmar que ella misma pertenece al colectivo. De manera muy casual y sin darle demasiada importancia, reveló que es bisexual durante una charla con Jimmy Fallon en uno de los talk shows más famosos de Estados Unidos.

Susan Sarandon habló sobre su sexualidad y se volvió viral: “Soy bi”

En las últimas horas, el nombre de Susan Sarandon se ubicó en lo más alto de las tendencias de Twitter. Con cada minuto que pasaba, eran más los usuarios que se sumaban a hablar sobre ella. El motivo, lejos de ser el anuncio de una película o algún error de la actriz que le había ganado la tan temida “cancelación”, fue una revelación sobre su vida privada.

Sentada en el estudio de The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas de entrevistas más vistos a nivel internacional, la actriz de Thelma y Louise comenzó a hablar del reciente fallecimiento de sus perros. Aunque la temática era triste, decidió compartirlo con humor y explicó que, en una charla con su hijo, él le recomendó que adoptara un gato.

Susan Sarandon siempre estuvo involucrada en la lucha por diversas causas políticas y sociales Andy Katz

Encogiéndose de hombros y mirando a la audiencia con mirada cómplice, dijo: “Y soy ‘bi’, así que...”. Divertido por su razonamiento, el conductor le preguntó si con eso se refería a que le gustaban tanto los perros como los gatos -debate que, inexplicablemente, divide a una gran parte de la población hace años-, pero la artista solo expresó: “Soy fluida”.

Sus dichos fueron recibidos con una gran ronda de aplausos y rápidamente las redes sociales hicieron eco de los mismos. En cuestión de segundos, el video se volvió viral y “Susan Sarandon” se ubicó entre las palabras más buscadas de la plataforma.

Susan Sarandon se convirtió en un ícono de la comunidad LFBTIQ+ desde su participación en el clásico The Rocky Horror Picture Show 20th Century Fox/Michael White Prods/Kobal/Shutterstock - Shutterstock

Pero, aunque su confirmación clara y directa fue una sorpresa para muchos, quienes siguen su carrera hace años saben que no es la primera vez que expresa atracción hacia personas sin importar su género. Aunque nunca se había referido a si misma con el término “bisexual”, en varias oportunidades dejó en claro que no se vinculaba únicamente con hombres.

En el 2017, en una nota que dio para LGBTQ+ Pride Source manifestó: “Sí, soy abierta de mente. Mi orientación sexual está curiosa para quien quiera intentarlo, se podría decir. Eso sí, soy seria en la monogamia, así que no he tenido una gran cantidad de parejas. No es como que haya recibido muchas ofertas tampoco”.

Tres años antes, durante su paso por el programa de Ellen DeGeneres, expresó que estaba en búsqueda del amor y que “dejaba abierta la edad, el color e incluso el género”. Y, con tono juguetón, agregó: “Aumenta tus posibilidades, ¿no?”. Esto lo confirmó nuevamente en el podcast Divorced Not Dead en donde, mientras el mundo continuaba en plena pandemia por covid-19, aclaró que no le importaba el género de sus parejas y que solo se fijaba si se habían vacunado.