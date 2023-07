Mostró los “problemas” de tener un novio rico y la fulminaron en redes

escuchar

Desde hace más de una década, las redes sociales se convirtieron en un portal para compartir el día a día de los usuarios. Desde Facebook hasta TikTok y más, millones de personas están en este momento navegando en varias plataformas de manera simultánea. Al tener la posibilidad de publicar casi cualquier tipo de contenido, algunos no dudan en transmitir cuál es su contexto actual y cómo lo viven.

Recientemente, una joven se hizo viral en TikTok luego de compartir algunos detalles de su relación con su novio. “Todas son desventajas”, tituló el video que ya superó las 635 mil reproducciones en esa red social.

En el clip, la persona trató de explicar con imágenes los “inconvenientes” de tener una pareja adinerada y, en primer lugar, dio un vistazo rápido por una habitación en la que había un mueble con una copa de vino junto con unos exclusivos bombones de chocolate suizo.

Segundos después, la escena cambió a otra habitación donde la cámara hizo un breve recorrido por un placard. Como si se tratara de una escena de una conocida serie que transcurre en Nueva York y donde su protagonista es amante de los zapatos, la joven mostró que tenía un armario exclusivamente dedicado al calzado y carteras. No obstante, para ella esto representa un problema, comentó, ya que su pareja le regala zapatos de taco aun sabiendo que ella “tiene pie plano”.

“¿Por qué comprar estos relojes? Me conformo con un Casio”, siguió después la joven, cuya cuenta supera los 5000 seguidores. En las imágenes se la pudo ver junto a otra persona mientras se medían algunos accesorios y tomaban un cóctel en un local exclusivo.

A su lista de “problemas” sumó los viajes en avión, ya que “le dan pánico”. Sin embargo, se la pudo ver con las piernas extendidas en asientos que generalmente son de primera clase o ejecutiva, y en los que se disfruta de amplias comodidades como un menú exclusivo, bebidas alcohólicas durante el viaje y atención personalizada por parte de los asistentes de vuelo.

“Me paga la casa, odio eso”, continuó la joven, que ofreció una vista rápida de un salón de su vivienda y luego cambió la escena a una paradisíaca playa para agregar que no le gustaba salir de casa, pero su pareja quería “estar en un país diferente cada mes”.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, el video no tardó en hacerse viral y miles de personas dieron su opinión. “Esos son los problemas que todas queremos tener”, escribió con ironía una usuaria, mientras que otra agregó: “Veo que estás sufriendo. No te preocupes, yo me sacrificaré por ti”.

