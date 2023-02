Mostró un truco para elegir el mejor asiento del avión y viajar solo, pero le hicieron una advertencia

escuchar

Pasar varias horas en un mismo lugar durante un trayecto en avión puede ser todo un reto. Por ello, muchas personas intentan hacer su recorrido más agradable, sobre todo si se trata de viajes largos. En ese sentido, una persona creyó que había descubierto un truco para elegir el mejor asiento, lo compartió con sus miles de seguidores, pero ellos le advirtieron un detalle.

A través de un video de TikTok, el usuario @unacitaconelmundo mostró el paso a paso para conseguir el asiento que todos desean sin tener que pagar extra y desde la comodidad de su celular. Para llevarlo a cabo, explicó, es necesario descargar la app de la aerolínea con la que se viaja.

En la secuencia, el tiktoker, que acumula más de 420 mil seguidores en la red social, detalló que el truco burlaría el sistema de las aerolíneas, en las que el usuario debe pagar más por elegir su asiento preferido. “Lo único que hago es hacer mi check-in normal”, comenzó en el clip. “Me sale mi tarjeta de embarque con un asiento asignado”, siguió.

Una vez que el pasajero obtiene su pasaje, cierra la aplicación y luego la vuelve a abrir para realizar un cambio de asiento. En este caso, el creador de contenido sugirió seguir todo el proceso previo. “Antes de hacer el pago, cierro la ventana. Ya en el aeropuerto, voy al mostrador a dejar mi valija y allí me entregan un pase de abordar con el último asiento que elegí”, aseguró.

Un tiktoker afirma que su truco funciona para elegir asiento gratis en los aviones

Al final, también mostró lo cómodo que estaba cuando llegó a su asiento, solo en la fila y con suficiente espacio.

¿Funciona el truco viral para elegir asiento?

El video viral suma más de 304 mil reproducciones y causó un gran furor, especialmente entre aquellos que viajan de manera frecuente. Para algunos, el truco no resultó como esperaban, por lo que hicieron algunas advertencias.

“Hice esto. Al llegar al mostrador, me dijeron que tenía una deuda de US$15 por cambio de asiento”; “Por hacerlo, sobrevendieron el vuelo y no pude viajar”; “En general, si haces eso, te queda una deuda que hay que pagar sí o sí en el mostrador. Cuidado”, fueron algunos de los consejos en los comentarios.

¿Por qué las aerolíneas cobran por elegir asientos?

Desde hace algunos años, las aerolíneas comenzaron a aplicar una tarifa extra por elegir asiento. Peter Greenberg, un especialista y editor de CBS News, analizó este comportamiento y concluyó que el cobro “ofrece un enorme flujo de ingresos que no está sujeto a los altos impuestos federales sobre los pasajes”.

Viajar de manera cómoda es el reto de muchos viajeros, sobre todo cuando se trata de trayectos largos Pixabay

Por su parte, un columnista de Wall Street Journal, Dawn Gilbertson, calificó el cobro como “un regalo económico para las aerolíneas”, ya que “literalmente no requieren inversión”. Señaló en el podcast Here’s Your Money Briefing lo siguiente: “Las aerolíneas generalmente ponen un rango en sus tablas de tarifas y dirán que los asientos preferidos o los asientos adicionales son tantos, pero realmente no se sabe el precio real de cuánto costará reservar un asiento en particular con antelación hasta que inicies el proceso de compra”, consideró. Sobre la forma de evitar estos cargos adicionales, la única sería eligiendo el lugar asignado de forma automática por la compañía aérea.

