Gana cientos de dólares por mirar Netflix y revela cómo lo logra

Encontrar el “trabajo de los sueños” es un anhelo de muchos, especialmente si se trata de los primeros empleos. Si bien para algunos pasar horas dentro de una oficina es señal de estabilidad, cada vez más personas buscan generar ingresos extra con otras actividades. Para una joven británica, ver la programación de una popular plataforma de streaming podría ser una de ellas.

En un intentó por conseguir un empleo en Netflix, la chica reveló que gana US$239 al mes por disfrutar de series y películas durante su jornada laboral.

En entrevista con The Mirror, Rachel, de 28 años, relató cómo había conseguido el trabajo de “etiquetadora de Netflix” (Tagger) hace casi seis meses. Como necesitaba un ingreso extra, le pareció una buena idea postularse¿. “Pensé ‘¿Me pagarán por ver Netflix? ¡Me encanta!”, recordó.

Un “etiquetador” se encarga de ver las series y películas que se encuentran dentro de la plataforma, sobre todo las producciones originales. Luego debe clasificarlas en categorías, con metadatos y descripciones cortas. De esta manera, los usuarios podrán encontrar fácilmente los contenidos y las recomendaciones serán más exactas.

¿Cómo consiguió un empleo en Netflix?

Una vez que se enteró de la oportunidad, la mujer entró a la web de Netflix para enviar su solicitud. Desde su experiencia, el secreto está en “revisar regularmente la página hasta encontrarlo”, dado que es un puesto muy solicitado por los jóvenes. Si a la compañía estadounidense le agrada el currículum, agendará una entrevista vía remota para evaluar al candidato.

Ser "etiquetador" de una plataforma de streaming parece un trabajo soñado, aunque no es tan sencillo como parece, según reveló una joven empleada de Netflix Unsplash

Por lo general, se valoran los conocimientos en redacción de contenidos y marketing digital. La chica describió la entrevista que le hicieron; le explicaron que tendría que ver los programas y hacer el respectivo etiquetado, así como escribir las sinopsis de las próximas producciones.

“No es para todos”

Aunque suena sencillo, la mujer remarcó que no deja de ser un empleo, que requiere también de habilidades específicas. Por ejemplo, saber escribir, tener buena ortografía y conocimientos de las producciones. “Para mí es fácil, porque he escrito contenido durante algunos años como trabajo principal, pero no es para todos”, advirtió.

Netflix es la plataforma de streaming más grande del mundo Unsplash

Asimismo, admitió que no considera que el suyo sea un empleo a “largo plazo”. Sin embargo, está de acuerdo en que es una gran oportunidad de sumar ingresos extras por realizar actividades desde casa.

Como la joven, otras personas fanáticas de las películas y series para ver desde casa pueden buscar estos empleos remotos. Todos están sujetos a disponibilidad y el proceso varía según la plataforma. A continuación, el proceso para postularse a una vacante en Netflix:

Ingresar a la sección Netflix Jobs del sitio web oficial

Pulsar en el menú “Search Jobs”

Identificar alguna vacante deseada o ingresar los términos del puesto en el buscador

Elegir una vacante

Ingresar los datos de contacto, anexar currículum o portafolio y enviar.

Como dato extra, muchas de las plataformas o empresas de contenidos cuentan con programas de pasantías de verano, para aquellos que deseen ganar experiencia dentro de la compañía.

