Movilización policial en San Diego debido a un tiroteo en el Centro Islámico de la ciudad

La policía respondió el lunes a los reportes de un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego

El oficial Anthony Carrasco indicó que creen que hay personas que fueron alcanzadas por los disparos

Imágenes aéreas de televisión mostraban una fuerte presencia policial fuera de la mezquita. El Centro Islámico está en un vecindario mayormente residencial a unos 14 km (9 millas) al norte del centro de San Diego

La oficina del gobernador Gavin Newsom dijo que estaba siendo informado

“Estamos agradecidos a los primeros en responder en la escena que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir la orientación de las autoridades locales”, publicó su oficina en X

La mezquita es la más grande del condado de San Diego, según su sitio web. El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán

El sitio web dice que su misión es no solo servir a la población musulmana sino también “trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”. Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa