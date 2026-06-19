"Muchos quisieran estar en nuestro lugar", dice el DT de Haití antes de jugar con Brasil

El seleccionador de Haití, Sébastien Migné, deseó que su equipo haga sentir orgullosos a los haitianos en el partido del viernes ante Brasil, un cotejo mundialista que "muchos quisieran" disputar.

En su primera Copa del Mundo en 52 años, los caribeños tuvieron una presentación digna contra Escocia (derrota 1-0) y ahora buscarán mantenerse a flote frente a unos pentacampeones mundiales que pretenden lavar su imagen tras un flojo debut ante Marruecos (1-1).

"Espero que podamos hacer que los haitianos se sientan orgullosos de su selección. Creo que hemos dado una buena imagen (contra Escocia). Por desgracia, no se ha visto acompañada de un resultado positivo", dijo Migné este jueves en rueda de prensa en Filadelfia, palco del encuentro del viernes.

"Pero creo que hemos demostrado que nuestra participación en este Mundial no ha sido una casualidad y que la exhibición de mañana será aún más bonita para que podamos mostrar lo que sabemos hacer", agregó.

El técnico francés, de 53 años, aseguró que uno de los mensajes que transmitirá a sus defensas es que contra la Canarinha "van a tener que correr más que en el juego" contra los escoceses.

"Quizá podamos prever que, incluso después de este partido, no podamos llegar con vida al tercer partido (ante Marruecos), así que el objetivo fijado es mostrar una buena imagen de nuestro equipo, demostrar que nos merecíamos la clasificación", añadió.

Haití es el colista, sin puntos, del Grupo C.

De perder, quedará sin chances de quedarse con uno de los dos boletos directos de la zona a dieciseisavos de final.

Migné consideró un privilegio enfrentar a futbolistas del nivel de Vinícius Jr y consideró una "señal positiva" la ausencia de Neymar, lesionado de la pantorrilla derecha.

"Es extraordinario y una vez más tenemos mucha suerte, muchos quisieran estar en nuestro lugar", afirmó.

"Cuando empiezas esta profesión como jugador o técnico es para vivir este tipo de emociones fuertes. Cuando eres haitiano muchas veces tienes más momentos difíciles que fáciles y ahora el fútbol nos ofrece la posibilidad de vivir momentos fuertes y grandes emociones".