Muere a los 75 años el histórico cantante y compositor de salsa Willie Colón

El trombonista Willie Colón, figura histórica de la salsa nacido en Nueva York en 1950, falleció el sábado, anunció su familia en una publicación en redes sociales.

"Falleció tranquilamente esta mañana, rodeado de su familia querida", indicaron sus allegados, sin precisar las causas de su muerte. Tenía 75 años.

Colón, conocido principalmente como trombonista pero también como director de orquesta y productor, nació en el Bronx y fue reconocido por fusionar la música puertorriqueña de sus padres y abuelos con el jazz de su ciudad natal.

"Hemos perdido a un arquitecto del sonido de Nueva York", dijo su mánager Pietro Carolos. "Willie no solo cambió la salsa; la expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde no se había escuchado antes".

Colón, cuyo nombre de nacimiento era William Anthony Colón Román, ya tocaba en su propia banda a los 15 años y lanzó un álbum a los 17.

Más adelante grabó varios éxitos memorables de la salsa con el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe en las décadas de 1960 y 1970.

"Siembra", lanzado en 1978 junto al vocalista Rubén Blades, abordó problemas sociales que enfrentaba la creciente comunidad latina en Estados Unidos.

"Vengo de un barrio realmente duro", dijo una vez a la revista musical Billboard. "Mi padre pasó tiempo en la cárcel. Casi todo el mundo iba a la cárcel... había mucha interacción entre nosotros y la policía".

Solo estudió música en la secundaria básica, pero siguió tocando y de gira hasta 2025.

Como muestra de su influencia perdurable, es mencionado por su nombre en el éxito de 2025 "Nueva Yol" del cantante ganador del Grammy Bad Bunny.