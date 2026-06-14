Una por una, las sedes de mayor riesgo por el calor extremo de EE.UU. durante el Mundial 2026

El calor extremo amenaza al Mundial FIFA 2026. Aunque el torneo ya está en marcha, las altas temperaturas no serán el único riesgo: la humedad y las tormentas eléctricas también pueden afectar partidos, traslados y la experiencia de miles de aficionados en Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: el calor extremo aparece como la principal amenaza

De acuerdo con FOX Weather, aunque el mayor desafío meteorológico es la temperatura. Su combinación con otros factores podría impactar el rendimiento físico de los futbolistas, acelerar la deshidratación y aumentar el riesgo de agotamiento durante los encuentros.

Shows apertura del Mundial 2026

Las ciudades con mayores preocupaciones son las que se ubican en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Entre ellas destaca Monterrey, donde las temperaturas máximas habituales durante junio y julio alcanzan los 90°F (32°C) e incluso pueden superar esos valores.

En el noreste estadounidense, sedes como Nueva York, Filadelfia y Boston ingresan durante el torneo en la etapa más cálida del verano. Allí son frecuentes las temperaturas entre 80°F y 90°F (27°C y 32°C), pero el problema se intensifica por la humedad.

Clima y Mundial 2026: las ciudades de Estados Unidos con mayor riesgo de calor extremo

Un análisis de The Weather Channel identificó cuáles son las sedes con el mayor potencial de calor y humedad durante la competencia. Las dos ciudades que encabezan la lista son:

Miami

Monterrey

En el caso de Miami, las temperaturas máximas promedio rondan los 90°F (32°C), mientras que la elevada humedad genera índices de calor cercanos a 102°F (39°C). La situación resulta especialmente delicada porque seis de los siete partidos programados en la ciudad comenzarán durante la tarde.

Un análisis de The Weather Channel sitúa a Miami y Monterrey como las ciudades con mayor riesgo durante el torneo Natacha Pisarenko - AP

The Weather Channel también destacó que Houston presenta la combinación más extrema de calor y humedad de todas las sedes. Sin embargo, los encuentros allí se disputan en el estadio NRG Stadium, que cuenta con techo retráctil y aire acondicionado.

Una situación similar ocurre en los estadios de Dallas y Atlanta, con sistemas de climatización capaces de reducir el impacto de las altas temperaturas.

Fenómenos meteorológicos: tormentas eléctricas capaces de detener partidos

FOX Weather indicó que las tormentas severas podrían generar interrupciones incluso más importantes. Durante el verano boreal, gran parte de EE.UU. registra eventos que producen lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las normas vigentes obligan a los estadios anfitriones a cumplir con los protocolos locales de seguridad. Si se detectan descargas eléctricas dentro del radio de seguridad establecido, los árbitros pueden suspender temporalmente el encuentro hasta que desaparezca el peligro.

La experiencia reciente dejó señales de advertencia. Durante el Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos, varios partidos sufrieron retrasos de horas debido a tormentas, rayos y condiciones meteorológicas adversas en distintas ciudades estadounidenses.

Aunque ciudades como Houston, Dallas y Atlanta presentan niveles de calor extremos, los estadios NRG, AT&T y Mercedes-Benz utilizan aire acondicionado y techos cerrados Moises Castillo - AP

Mundial 2026: las primeras alertas meteorológicas ya aparecieron

Según AccuWeather, el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México estuvo bajo vigilancia meteorológica por la posibilidad de tormentas durante el horario de inicio. Los especialistas advirtieron que cualquier actividad eléctrica cercana podía derivar en una suspensión temporal.

La misma situación afectó el encuentro entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara, donde persistía el riesgo de lluvias y tormentas derivadas de la humedad tropical presente en la región.

Clima en Estados Unidos: Seattle enfrenta una ola de calor inusual

Según AccuWeather, el partido del próximo lunes entre Bélgica y Egipto podría disputarse bajo temperaturas cercanas a 90°F (32°C), valores extraordinariamente elevados para una ciudad que normalmente registra máximas próximas a 70°F (21°C) durante junio.

El meteorólogo Adam Douty señaló que el encuentro se desarrollará en el momento más cálido de la jornada, por lo que recomendó a los asistentes mantenerse hidratados. Aunque el estadio cuenta con sectores cubiertos para el público, el campo de juego permanece expuesto.