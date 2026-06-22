Muere Clive Davis, emblemático productor musical estadounidense

El productor musical estadounidense Clive Davis, figura emblemática de la industria y artífice de los éxitos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen y Santana, murió el lunes a los 94 años, anunció su familia.

Davis abrazó géneros que iban desde el rock & roll y el jazz hasta los inicios del hiphop y el pop, y con frecuencia fichó a artistas poco conocidos —Barry Manilow entre ellos— que luego alcanzarían el estatus de superestrellas.

"Hoy rendimos homenaje no solo a una figura destacada cuya influencia cambió la música para siempre, sino también al hombre que guió a nuestra familia con elegancia, generosidad y amabilidad", declaró la familia Davis en un comunicado en X.

Sus allegados no informaron la causa de la muerte pero la revista Rolling Stone dijo que Davis había sido hospitalizado a finales de mayo por problemas respiratorios.

"Apoyó a los mejores artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella indeleble en la cultura que perdurará durante generaciones", dijo la familia.

De Janis Joplin a Earth, Wind & Fire, de Aerosmith a Billy Joel, de Patti Smith a Alicia Keys, descubrió, impulsó y llevó a la cúspide a un gran número de artistas entre los más célebres de la segunda mitad del siglo XX.

Ganador de varios premios Grammy, presidió Columbia Records desde 1967 hasta 1973. Fundó luego Arista Records, que dirigió desde 1974 hasta 2000, cuando lanzó otro sello, J Records.

También se desempeñó como director ejecutivo de RCA Music Group y llegó a ser director creativo de Sony Music Entertainment, cargo que ocupó hasta edad avanzada.