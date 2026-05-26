Muere el saxofonista Sonny Rollins, el último "coloso" del jazz, a los 95 años

Sonny Rollins, el "coloso del saxofón" cuyas obras enérgicas y contemplativas lo convirtieron en el último representante de una era dorada del jazz, murió el lunes a los 95 años

"Con gran pesar y profundo cariño anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins", en su casa de Woodstock, Nueva York, decía una publicación en las redes oficiales del artista

El estadounidense Rollins fue uno de los pocos saxofonistas que definieron el instrumento, un panteón que incluye a Charlie Parker, Coleman Hawkins y John Coltrane, con quien tuvo una relación afectuosa pero complicada

Pero a diferencia de muchos de los jazzistas que definieron el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Rollins tuvo una vida larga y pudo perfeccionar su obra hasta bien entrados los 80 años, aun cuando ya enfermedades respiratorias limitaban sus actuaciones

"Sigo vivo, porque sigo aprendiendo", dijo Rollins en una entrevista con la Afp en 2016

Fue apodado "el coloso del saxofón" por el título de su influyente álbum de 1956, en el que le dio una nueva fuerza al instrumento con el hard bop, un estilo intenso de jazz que despojaba al género de sus limitaciones estructurales

Con "Freedom Suite", de 1958, Rollins encontró una forma de hablar de la creciente lucha de los afroamericanos por la igualdad de derechos

Nunca ocultó el carácter político de la pieza instrumental de 20 minutos, en la que demostró su libertad artística

"Estados Unidos está profundamente arraigado en la cultura negra: sus coloquialismos, su humor, su música. Qué irónico que el negro, que más que cualquier otro pueblo puede reivindicar la cultura estadounidense como propia, sea perseguido y reprimido; que el negro, que ha ejemplificado las humanidades en su propia existencia, sea recompensado con la inhumanidad", escribió