Muere Jesse Jackson, emblema de la lucha por los derechos civiles en EEUU

Figura de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, muy cercano a Martin Luther King y dos veces aspirante a la presidencia, el pastor negro Jesse Jackson murió este martes a los 84 años de edad, informó su familia.

El veterano activista falleció "en paz, rodeado de su familia", indicaron sus allegados en las redes sociales. Se le honrará en un homenaje público en Chicago en una fecha aún por definir.

"Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió", declaró su familia.

Compañero de Martin Luther King en los años 1960, este pastor bautista y talentoso orador hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político a los afroestadounidenses.

Jackson deja esposa y seis hijos. "Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo", dijeron.

Donald Trump hizo públicas sus condolencias por la muerte de Jackson, a quien describió como "una fuerza de la naturaleza como pocos lo fueron antes de él".

"Lo conocí bien mucho antes de llegar a la presidencia. Fue un buen hombre, con mucha personalidad, determinación, y astucia callejera", declaró el mandatario republicano.

La familia no precisó la causa de la muerte, pero Jackson anunció en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson.

Según la prensa, en noviembre había sido hospitalizado en observación por otra enfermedad neurodegenerativa.

Hasta que Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009, Jesse Jackson había sido el afroestadounidense más destacado en postularse a la presidencia de Estados Unidos, con dos intentos fallidos de ser nombrado candidato por el Partido Demócrata en los años 1980.

- "Cambió a la Nación y al mundo" -

El reverendo Al Sharpton, también líder de la lucha por los derechos civiles, lo despidió diciendo que la "Nación perdió una de sus mayores voces éticas".

"No fue simplemente un líder de los derechos civiles, fue un movimiento en sí mismo. Llevaba la historia en sus pasos y la esperanza en su voz", escribió Sharpton. "Cambió a la Nación y al mundo", añadió

Jackson fundó dos organizaciones para promover la igualdad y la justicia social: PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad), en 1971, y la Coalición Nacional Arcoíris, en los años 1980. Ambas se fusionaron en 1996.

También se distinguió por su labor de mediador y enviado especial en varios frentes. Abogó por el fin del apartheid en Sudáfrica y, en los años 1990, fue nombrado emisario especial a África en la administración de Bill Clinton.

También participó en negociaciones para liberar a rehenes y prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.