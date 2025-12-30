Muere la periodista Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, a los 35 años

La periodista estadounidense Tatiana Schlossberg, nieta del presidente John F. Kennedy, murió de cáncer a los 35 años, informó su familia este martes.

Schlossberg era reportera de ciencia y medio ambiente para el New York Times y padecía una leucemia aguda.

"Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", escribió su familia en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la Fundación de la Biblioteca JFK.

Schlossberg escribió sobre su diagnóstico con Leucemia Mieloide Aguda, en mayo de 2024, en un conmovedor ensayo para The New Yorker publicado en noviembre.

"En las últimas pruebas médicas, mi médico me dijo que quizá me quedaba un año de vida", escribió. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras viven permanentemente bajo mis párpados, no se acordarían de mí".

Schlossberg publicó artículos en reconocidos medios como The Atlantic y Vanity Fair. En 2019 escribió el premiado libro "Consumo invisible: el impacto ambiental que no sabes que tienes".

Hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, la sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.