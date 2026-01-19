Muere Roger Allers, codirector del "Rey León"

El director y guionista de películas de animación Roger Allers, quien fue codirector del exitoso "Rey León", murió el sábado a los 76 años, anunció el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram.

"Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones", escribió Iger el domingo por la noche.

"Comprendía el poder de las grandes historias", apuntó Iger. "Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue siendo fuente de inspiración para el público en el mundo entero. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney", añadió.

Allers trabajó en varios clásicos de Disney, como "Tron", "La Sirenita", "La Bella y la Bestia" y "Aladdín", además del "Rey León" (1994), uno de los mayores éxitos de esos estudios.