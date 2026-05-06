Muere Ted Turner, fundador de la televisora CNN, a los 87 años

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años, según informó la empresa este miércoles

La Cable News Network (CNN) dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC

El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros

La revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo