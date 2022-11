Muestra su sueldo como pintor en Estados Unidos y lo felicitan por cómo organiza el dinero: “Piensas muy bien”

escuchar

Scatt Myrie Alfaro es un joven originario de Costa Rica que se fue a Estados Unidos a trabajar como pintor y entre lo que más le preguntan desde que emigró a ese país destaca cómo hace para cubrir todos los gastos y además ahorrar un poco para el futuro. Fue así que se atrevió a revelar cuánto gana mensualmente y la cantidad de dinero que invierte en sus necesidades básicas, cifras que sorprendieron mucho a los usuarios porque consideraron que se administraba bastante bien.

Primero, Scatt dejó en claro que la situación en tierras norteamericanas es diferente para todos y lo que él vive no es una regla general. “Lo voy a hacer con base a (lo que me ocurre) mi”, dijo al inicio de un video publicado en TikTok (@scattmyriealfaro). Después detalló que su estilo de vida era muy básico y que se limitaba a hacer ciertas cosas para poder ahorrar un poco más de dinero.

El joven describió que puede llegar a ganar entre 700 y 1000 dólares a la semana, pero que un promedio podría ser de US$800, ya que todo depende de las horas que haga al día. Es decir, que percibe alrededor de 3200 dólares al mes. Cuando tiene todo el sueldo reunido, ahí sí puede dividir sus gastos principales y lo demás lo separa para ahorrarlo.

Habitación compartida: US$600.

Línea de teléfono celular: US$50.

Comida rápida: US$500.

Despensa y productos personales: US$400.

Lavandería: US$20.

Esto gana un pintor en EE.UU.

En total, a Scatt le sobran unos US$1600 al mes. Sin embargo, quiso recalcar que no gasta en algunas cosas que para otros son necesarias, como por ejemplo tener un vehículo, ya que a él le brindan transporte en su trabajo. Además, se abstiene de salir de fiesta, tomar bebidas alcohólicas o frecuentar otro tipo de lugares de ocio, porque su prioridad es reunir dinero: “No he disfrutado, soy del trabajo a la casa”.

También consideró que en su caso puede ser sencillo ahorrar porque no tiene dependientes y tampoco debe mandar dinero obligatoriamente a su ciudad natal, por lo que todo lo que gana es para él. Eso, combinado con que no hace los denominados gastos innecesarios, lo posicionaron como un ejemplo a seguir para otros migrantes que quieren cumplir el sueño americano: “Igual me faltó añadir los US$25 que gastan a los que se cortan el pelo, pero yo no”, mencionó a manera de broma.

El sueldo y gastos que hace en EE.UU.

La comunidad virtual del tico tenía bastantes dudas respecto a la vida que lleva en el país norteamericano, pero una de las mayores la resolvió con este clip, por lo que sus seguidores se desvivieron en halagos por su manera de administrar el dinero, así como por pensar a futuro y no malgastar en cosas que no se necesitan, según consideraron.

“La diferencia de un muchacho bien criado”; “Felicidades, piensas muy bien. En la vida hay que hacer muchos sacrificios si se quiere ahorrar”; “Te felicito, seguí así y verás que en poco tiempo vas a tener buen dinerito; “Se ve que tienes buena administración y piensas bien, me alegro de que ahorres porque no siempre somos jóvenes”, le dijeron los usuarios.

LA NACION