“Multas injustas”: la confusión en el estacionamiento que enfureció a los conductores de esta ciudad de EE.UU.

El West Side Market es el mercado público más grande y antiguo de Cleveland. Cada año unas 800.000 personas lo visitan para disfrutar la gran variedad de productos frescos que se ofrecen en los más de 70 locales que alberga. Desde inicios de 2024 la organización sin fines de lucro Cleveland Public Market Corporation se encarga de la administración del complejo y está impulsando cambios para mejorarlo en diversos aspectos.

Recientemente, sin embargo, las decisiones que tomó en lo que se refiere al estacionamiento del predio causaron controversia. Como no se informaron bien las nuevas reglas, muchos clientes recibieron multas por falta de pago superiores a los US$30.

Desconcierto y enojo fueron las sensaciones que tuvieron decenas de visitantes recientes del West Side Market al recibir en sus domicilios multas de estacionamiento. En las causales se les informaba que no habían realizado debidamente el pago. Los infractores aducen que el nuevo sistema sin puertas que se incorporó en el predio es muy confuso y que no sabían que estaban cometiendo una falta. Ante la cantidad de quejas y reclamos, la administración tomó cartas en el asunto y, según detalló Cleveland.com reconoció que podría tratarse de errores involuntarios.

Multados por desconocimiento

“La organización sin fines de lucro Cleveland Public Market Corporation, que opera el West Side Market, tiene un plan para simplificar los procedimientos de estacionamiento y minimizar las multas”, afirmaron desde el medio local. La decisión, explicaron, se sustenta en las quejas que recibieron por las multas que se les enviaron a los clientes.

Aunque no ofrecieron precisiones en torno a si las infracciones ya emitidas quedaban vigentes o podrían ser anuladas, informaron que las personas que hayan recibido multas y no entendieron las nuevas políticas de estacionamiento pueden comunicarse con westsidemarket@propark.com y trabajar con un representante para resolver el problema.

Falta de señalización y falta de opciones

Desde la administración del mercado explicaron en diálogo con el medio que al incorporar un nuevo sistema de ingreso y egreso sin puertas se intentó hacer más fluido el tránsito por el espacio. Con el nuevo sistema los clientes deben pagar la tarifa de estacionamiento a través de un código QR en sus teléfonos. Sin embargo, la medida se incorporó sin una señalización adecuada y sin contemplar un método de pago opcional para quienes no usan teléfonos inteligentes. Como corolario: muchas personas que no conocían el sistema se fueron sin pagar, al igual que quienes no utilizan sus teléfonos para realizar pagos.

Las soluciones

Los más de 800.000 visitantes anuales del mercado se verán beneficiados con las medidas para evitar multas en el estacionamiento por información poco clara. (westsidemarket.org)

Frente a la detección de esos inconvenientes, los administradores informaron que para resolver los problemas tomarán las siguientes medidas:

Método opcional de pago. Se instalará un quiosco de pago con tarjeta de crédito para quienes no tienen teléfonos inteligentes, o no pagan con uno. El quiosco se instalará entre el Día de Acción de Gracias y la Navidad.

Sistema de señalética. Para mejorar la señalización de los estacionamientos se instalarán antes del 18 de noviembre nuevos carteles que explicarán el nuevo método de funcionamiento del espacio y el método de pago con el sistema QR.

Más horas gratis. Se dispondrá que el estacionamiento será gratuito de 8 a 10 a.m. los días lunes y miércoles.

Las autoridades del West Side Market reiteraron que el estacionamiento continuará siendo gratuito durante la primera hora en el horario de operaciones. A partir de la segunda hora el valor será de US$1,50 por hora adicional, más impuestos y tarifa de procesamiento. “Estamos emocionados de tener los quioscos y la señalización en camino que marcarán una gran diferencia”, concluyó la directora ejecutiva de CPMC, Rosemary Mudry.

