Murió Alan Greenspan, el histórico jefe de la Fed que marcó una era en Wall Street

WASHINGTON.— Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y una de las figuras económicas más influyentes de las últimas décadas, murió a los 100 años.

Falleció el lunes por complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, informó su esposa durante 29 años, la corresponsal de NBC News Andrea Mitchell.

“Para mí era mi esposo, el hombre que moldeó mi vida desde nuestra primera cita en 1984”, dijo Mitchell. “Tenía una ‘exuberancia irracional’ por el béisbol, los Washington Commanders, el tenis, el golf y la música, especialmente el jazz. Será recordado por su brillantez y su bondad. Haber sido su compañera de vida fue la alegría de mi vida”.

El presidente George Bush durante una reunión con asesores económicos en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca Doug Mills - AP

Greenspan estuvo 18 años y medio al frente de la Fed, desde agosto de 1987 hasta enero de 2006. Durante ese período, presidió una etapa de crecimiento, baja inflación y prosperidad en Estados Unidos. Pero su legado quedó marcado también por la crisis financiera de 2008, que estalló dos años después de su salida del banco central y derivó en la peor recesión desde la década de 1930.

Durante buena parte de su carrera, fue visto con una mezcla de reverencia y asombro. Al dejar el cargo, era conocido como el “Oráculo” y el “Maestro”, un dirigente cuyas declaraciones eran analizadas palabra por palabra por inversores, economistas y gobiernos de todo el mundo.

Su comentario más célebre llegó el 5 de diciembre de 1996, cuando advirtió sobre una posible “exuberancia irracional” en los mercados bursátiles. La frase sacudió a Wall Street y se convirtió en una marca registrada de su estilo: críptico, prudente y consciente del enorme poder de cada una de sus intervenciones públicas.

La crisis de 2008

Su reputación, sin embargo, sufrió un golpe profundo tras el colapso del mercado inmobiliario estadounidense. La caída de los precios de las viviendas provocó enormes pérdidas en bancos, fondos de pensión y otros inversores, y dejó a millones de estadounidenses atrapados en deudas hipotecarias imposibles de pagar. Muchos perdieron sus casas por ejecuciones hipotecarias. La crisis se extendió rápidamente al exterior, golpeó a Europa y llevó a China a lanzar un enorme paquete de estímulo.

Alan Greenspan, presidente del Consejo de Asesores Económicos, conversa con periodistas antes de su aparición en el programa “Meet the Press” de NBC Bob Daugherty - AP

Los críticos responsabilizaron a Greenspan por sus políticas de dinero barato, su confianza en mercados financieros poco supervisados y su falta de atención frente a los riesgos excesivos que crecieron bajo su gestión. También lo cuestionaron por haber defendido la idea de que los mercados podían regularse en gran medida por sí solos. El propio Greenspan reconoció más tarde que “cometí un error” al asumir que los bancos, pilares del sistema financiero y de la economía, podían básicamente autorregularse.

Nacido en Washington Heights, Manhattan, Greenspan fue desde joven un prodigio de las matemáticas. También tuvo una temprana vocación musical: estudió en Juilliard, aunque abandonó, y trabajó como músico profesional en su adolescencia. Tocó clarinete y saxofón junto al futuro gran jazzista Stan Getz, una experiencia que terminó por convencerlo de buscar otro camino profesional.

Estudió economía en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo un doctorado. Durante casi tres décadas dirigió una consultora económica. En los años 50 se acercó a la filósofa libertaria Ayn Rand, quien le puso el apodo de “el Enterrador” por su ropa oscura y su carácter reservado. Cuando Greenspan juró como principal asesor económico del presidente Gerald Ford en 1974, Rand estuvo a su lado.

El presidente Ronald Reagan lo eligió para dirigir la Reserva Federal en 1987. Su primera gran prueba llegó casi de inmediato. El 19 de octubre de ese año, el “lunes negro”, la bolsa sufrió la peor caída porcentual en una sola jornada de la historia estadounidense. El Dow Jones perdió el 22,6% de su valor en cuestión de horas.

El presidente Ronald Reagan felicita a Alan Greenspan después de que jurara como nuevo presidente de la Reserva Federal durante una ceremonia en la Casa Blanca BARRY THUMMA - AP

Greenspan fue reconocido por haber contribuido a restaurar la calma. Aseguró a Wall Street que la Fed aportaría al sistema financiero todo el dinero necesario para estabilizarlo. Las acciones se recuperaron y la economía estadounidense logró superar el derrumbe bursátil sin daños mayores.

Sus habilidades para manejar crisis volvieron a ponerse a prueba entre 1997 y 1998, cuando la crisis financiera asiática amenazó con expandirse por el mundo. Bajo su conducción, la Fed participó en un préstamo de emergencia para Tailandia y ayudó a persuadir a bancos estadounidenses de renovar préstamos de corto plazo a Corea del Sur, entonces al borde del colapso.

Durante su mandato, Greenspan recibió elogios por presidir la que entonces fue la expansión económica más larga de la historia estadounidense: una etapa de prosperidad que se extendió de marzo de 1991 a marzo de 2001. En esos años, el desempleo cayó brevemente por debajo del 4% por primera vez desde 1970, mientras que la inflación se mantuvo notablemente contenida.

Greenspan sostenía que los avances tecnológicos habían vuelto a la economía más eficiente, lo que permitía crecer más rápido, con bajo desempleo, sin desatar inflación. Esa visión justificó, durante años, una política de tasas relativamente bajas incluso en momentos de fuerte expansión.

El economista Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, aparece en su oficina en Washington J. Scott Applewhite - AP

Como presidente de la Fed, era famoso por su obsesión con los datos económicos. Revisaba desde la carga mensual de vagones ferroviarios hasta la producción de acero para intentar anticipar el rumbo de la economía. Se levantaba temprano y pasaba dos horas en la bañera, tiempo que utilizaba para leer estadísticas y memorandos internos del banco central.

También tuvo una vida personal que llamó la atención de la prensa. Antes de casarse con Andrea Mitchell, salió con la periodista Barbara Walters mientras trabajaba como asesor de Gerald Ford. Greenspan y Mitchell no tuvieron hijos.

Pero el brillo de su gestión quedó opacado por los años previos al colapso financiero. Junto con funcionarios de la administración de Bill Clinton, Greenspan ayudó a bloquear los intentos de Brooksley Born, la principal reguladora de materias primas del país, de imponer supervisión federal al opaco mercado de derivados extrabursátiles.

Con el tiempo, la historia terminaría reivindicando a Born, no al “Maestro”. Las bajas tasas de interés impulsadas por Greenspan contribuyeron a inflar una burbuja inmobiliaria, mientras que la desregulación financiera que defendió permitió que bancos y otras firmas acumularan riesgos enormes, muchas veces fuera de la mirada de los reguladores. Las malas apuestas con derivados ayudaron a hundir al gigante asegurador AIG, que necesitó un rescate de 180.000 millones de dólares financiado por los contribuyentes.

La Bolsa de Nueva York Mary Altaffer - AP

La Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, creada por el Congreso, concluyó que más de 30 años de desregulación y confianza en la autorregulación de las instituciones financieras, promovidas por Greenspan y otros, habían eliminado salvaguardas clave que podrían haber ayudado a evitar la catástrofe.

Tras dejar la Fed en 2006, poco antes de cumplir 80 años, Greenspan siguió activo. Dirigió su consultora, Greenspan Associates, asesoró a clientes de Wall Street, cobró importantes honorarios por conferencias y continuó escribiendo y opinando sobre economía. Publicó sus memorias y otros libros, y mantuvo una agenda intensa hasta bien entrada su década de los 90.

También defendió la independencia política de la Reserva Federal frente a los ataques del presidente Donald Trump. En enero de 2026 firmó una declaración, junto con otros expresidentes de la Fed y exsecretarios del Tesoro, en la que criticó la investigación de la administración Trump contra el entonces titular del banco central, Jerome Powell.

En su libro de 2013, The Map and the Territory, Greenspan defendió su actuación frente a quienes lo responsabilizaban por el derrumbe financiero. Sostuvo que los modelos tradicionales de previsión económica no estaban preparados para captar la toma irracional de riesgos que alimenta las grandes burbujas.

Powell y Trump revisan un documento con cifras de costos durante una visita a la Reserva Federal Julia Demaree Nikhinson - AP

“Las burbujas suben muy lentamente a medida que crece la euforia”, dijo ese año en una entrevista con The Associated Press. “Luego aparece el miedo y todo cae de manera muy abrupta. Cuando empecé a observar eso, quedé intelectualmente conmocionado”.

Agencias AP y Reuters