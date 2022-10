Murió Willie Spence, subcampeón de American Idol, a sus 23 años

Un trágico accidente enlutó a una familia y a los integrantes de American Idol por la muerte Willie Spence, de 23 años. El cantante, que llegó a la final en la temporada 19 del programa, sufrió un accidente de tránsito en Tennessee y las heridas fueron tan graves que falleció, según reportaron medios locales. Sus fanáticos de inmediato lamentaron la noticia, al igual que algunos de sus compañeros de set.

El medio DouglasNow, local de Georgia donde el artista vivía con su familia, fue el primero en confirmar la noticia, pero se mantuvo hermético sobre los pormenores del caso: “No tenemos más detalles en este momento. Extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y fans de Willie. Era un talento extraordinario y un rayo de luz para millones en todo el mundo. Se lo extrañará”.

Por otro lado, Katharine McPhee, quien en el show de telerrealidad hizo un dueto con él, también confirmó la noticia a través de sus redes sociales. La mujer de 38 años posteó algunas historias de Instagram con videos de luto dedicados su amigo: “Recibí noticias muy trágicas esta noche... El dulce @williespenceofficial falleció en un accidente automovilístico. Solo 23 años. La vida es tan injusta y nunca se promete nada”, mencionó.

participante de American Idol confirma el accidente de Willie Spence Instagram

Además, publicó fotografías de algunos momentos que vivió con él y lamentó que ahora no podrán crear más recuerdos juntos: “Dios descanse tu alma Willie. Fue un placer cantar contigo y conocerte”, dijo en un mensaje acompañado de emojis de corazones rotos.

A ella se sumó el productor de cine Randall Emmet, quien envió sus condolencias a los allegados de su amigo a través de sus perfiles oficiales: “Mi corazón está roto y mis oraciones están con su familia. Tuve la suerte de que cantara para mí en vivo en mi casa y otros eventos. Te extrañaré amigo, sé que tocaste a muchos de nosotros. Tengo el corazón partido”.

Las condolencias de un productor de cine por el fallecimiento de Willie Spence Instagram

El último video de Willie Spence con vida

McPhee también reveló un detalle que llamó la atención de los fanáticos en medio del luto: el último video de Spence. Allí se lo ve cantando una canción con temática religiosa en su automóvil, aparentemente justo antes de que ocurriera el fatal accidente.

Por el momento, no se tienen más detalles respecto a qué fue lo que ocurrió, ni cómo se suscitó el percance de tránsito en el que el artista perdió la vida. Sin embargo, sus fanáticos reaccionaron a través de las redes sociales. Las fotografías de Instagram de Willie y su página de Facebook comenzaron a llenarse de comentarios en los que lamentaban la pérdida. En cuanto a la producción de American Idol, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

Willie Spence falleció y este fue su último video

El paso de Willie Spence por American Idol

Spence enamoró al público durante su participación en el show, especialmente en la final, al interpretar temas como “Georgia on My Mind”, “A Change is Gonna Come” y “Stand Up”. Finalmente, los jueces inclinaron su decisión hacia Chayce Beckham, por lo que él quedó en segundo lugar de la temporada 19.

LA NACION