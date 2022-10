Selena Gomez decidió hablar de “la peor etapa de su vida” en un esperado documental

Selena Gomez hizo una pausa en su carrera como actriz para poder enfocarse en un tema que ella considera uno de los más importantes en la vida: la salud mental.

Tras el éxito y la repercusión que generó su protagónico en la serie Only Murders in the Building, la cantante concentró sus esfuerzos en su nuevo documental, My Mind & Me, que está próximo a estrenarse en Apple Tv+ y que promete dejar un contundente mensaje a las nuevas generaciones, agobiadas por todo lo que sucede en su entorno.

La exchica Disney se inició a muy temprana edad en la industria del entretenimiento y en esta nueva producción quiso dejar en claro que no todo fue color de rosa en ese camino. En especial, durante su adolescencia, cuando sufrió severos episodios de ansiedad y depresión. Eso es un poco de la mirada que dejó el nuevo tráiler que la plataforma de streaming lanzó recientemente.

Desde hace algunos meses, los más grandes fans de Selena están listos para el estreno, porque ella ha enfatizado en sus redes sociales el amor que puso para poder pasar al público todo lo que vivió en los últimos años. Hay que recordar que en los últimos cuatro, Selena se mantuvo un tanto inactiva en las redes sociales por algunas temporadas esporádicas. Ahora quiere evidenciar con su documental que todo fue a causa de los diagnósticos psicológicos con los que luchaba.

En el tráiler se le ve acostada en su cama, sin ganas de salir y en medio de un llanto interminable. Además, hay imágenes bastante reveladoras sobre cómo tuvo que seguir en sus actividades laborales, a pesar de no estar bien emocionalmente.

Y es que también el tema físico fue otro factor que terminó por hacerla vivir una de sus peores rachas. En My Mind & Me se aborda cómo tomó haber sido diagnosticada con lupus y qué pasó con su enfermedad después de que su amiga, Francia Raisa, le donó un riñón a causa de complicaciones derivadas de este padecimiento.

Si bien la intérprete de “Lose You to Love Me” siempre ha sido un referente de la resiliencia, con esta producción promete dejar al descubierto lo que viven las celebridades al trabajar en una industria tan complicada, que las tiene en la mira del ojo público todo el tiempo.

Selena Gomez dejó atrás una etapa oscura y quiso compartirla con todos sus fans @selenagomez/Instagram

¿Cuándo se estrena My Mind & Me, el documental de Selena Gomez?

El estreno está pautado para el próximo 4 de noviembre de 2022 para todos los suscriptores de Apple Tv+. No falta mucho para que los fanáticos de la cantante de raíces mexicanas, puedan ver a su ídola en una de sus facetas más vulnerables.

Una de las frases que se posicionó como de las más icónicas en el documental desde ahora, es cuando Gomez admite que se siente feliz de “estar viva”, con lo cual dio a entender que los últimos seis años de su vida no han sido los mejores, pero que después de la tormenta siempre llega la calma.

Para ella el tema de la salud mental no es menor y eso ya quedó demostrado con las decenas de charlas que brindó al respecto y sobre todo con la apertura de su fundación Rare Impact, que busca mejorar el acceso a planes de salud mental a jóvenes de comunidades de escasos recursos.

LA NACION