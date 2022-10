Por qué Julia Roberts les pidió a los hijos de George Clooney que no presenciaran una incómoda escena de ambos

George Clooney y Julia Roberts, dos de los actores más destacados de Hollywood, volvieron a colaborar pero ahora para una película romántica. Recientemente se estrenó la cinta Ticket to Paradise, en interpretan a una pareja de divorciados, dos personajes que, aseguraron, les costó mucho trabajo hacer, dado que son grandes amigos desde hace muchos años. Además, el momento en que se besaron para una escena se tornó aún más incómodo porque la esposa y los hijos de Clooney estaban en el set.

En entrevista con Hoda Kotb para el programa Today, los dos actores se sentaron a conversar sobre su anécdota en este nuevo proyecto juntos y comentaron que en realidad la escena del beso fue la que más tiempo les requirió. Incluso bromearon sobre que les llevó unos “seis meses” perfeccionarla porque no querían besarse. Les resultaba extraño.

Después Clooney fue consultado sobre qué tan incómodo fue besar a su mejor amiga. Y él respondió que había sido bastante raro, sobre todo porque su esposa, la abogada Amal Clooney y sus dos hijos, los mellizos de cinco años Alexander y Ella, estaban justo en el mismo set de grabación.

Julia Roberts y George Clooney en su nueva película juntos

La presencia de los hijos George Clooney al besar a Julia Roberts

Afortunadamente para ambos, los niños no presenciaron el acto, ya que Roberts se encargó de que los sacaran del lugar cuando eso ocurriría. Y es que para su mala suerte, la familia de George lo visitaba en el set justo el día en que se besarían. Si bien es parte de su trabajo, para todos resultó incómodo porque se conocen demasiado.

Roberts compartió que los hijos de su amigo la llaman incluso tía Juju, por lo que para ambos la mejor opción fue pedirle a la producción que los sacaran de allí y así fue. De lo contrario, habrían dicho cosas como: “¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué es eso?”, bromeó Clooney.

¿Y los hijos de Julia Roberts?

La familia de Roberts no se presentó ese día en el set, por lo que la incomodidad disminuyó un poco. Y es que, según dijo ella misma para The New York Times, durante las filmaciones estuvo lejos de sus seres queridos y “los Clooney la salvaron de la soledad y desesperación”. “Estábamos en una burbuja y es el tiempo más largo que he estado lejos de mi familia”, reveló.

Julia Roberts tenía bastante tiempo sin hacer una comedia romántica y quiso regresar de la mano de su mejor amigo

Por otro lado, la actriz añadió para el mismo medio la razón por la que no se la veía en alguna comedia romántica desde hace bastante tiempo: “La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado sin hacer una comedia romántica... Pero todo lo que se necesitó es un guion especial y la persona adecuada. Incluso con (Ticket to Pardise), pensé, bueno, desastre porque esto solo funciona si es George Clooney. He aquí que George sintió que solo funcionaba conmigo. De alguna manera ambos pudimos hacerlo y lo hicimos”.

¿De qué trata Ticket to Paradise?

La película narra la historia de una pareja divorciada cuya dinámica diaria son las discusiones, pero un suceso inesperado los hará cambiar de parecer y los obligará a interactuar entre sí. Tienen que viajar a Bali para evitar que su hija se case con su nuevo novio y ahí es cuando la magia sucede.

LA NACION