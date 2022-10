Trabajaba como vendedora en una tienda y se encontró con la “cosa” más desagradable de su vida

Rachel, una joven que reside en Utah, Estados Unidos, vivió momentos de terror y repulsión mientras trabajaba en una sucursal de Victoria’s Secret. Jamás imaginó que atender el área de los probadores sería tan desagradable. Contó su historia a través de TikTok y de inmediato se hizo viral por lo desconcertante que resultó su anécdota para la comunidad virtual, la cual incluso revivió los peores miedos de los prestadores de servicios.

La mujer estaba en medio de su jornada laboral diaria, en un día bastante común, cuando alguien le pidió ingresar a los vestidores para probarse algunos tops deportivos. Rachel no creyó que esa visita conllevaría a algo tan repugnante, así que la dejó pasar sin problema, según contó a través de su cuenta @laubsterz. “Era un sábado normal en el trabajo, aunque con mucha concurrencia. Había una gran fila de gente que quería ingresar al vestidor y yo me encontraba a cargo de esa área”, relató.

Una trabajadora de Victoria's Secret encontró excremento humano en los probadores

Cuando la clienta salió del probador no tenía las prendas de ropa con ella, así que la trabajadora supuso que las había dejado en el cubículo: “Entré al probador y noté que los tops estaban desparramados por doquier. Me agaché para agarrar uno, pero toqué otra cosa”, pronunció Rachel antes de detallar con más precisión lo que había encontrado.

Trató de levantar la ropa, pero ahí estaba la sorpresa. “Terminó siendo el pedazo de caca más grande que había visto en mi vida y lo acababa de tocar con las manos, sin querer. Llamé a mi jefa y le mostré las heces”, expresó la estadounidense.

Atónita y sin poder creer lo que acababa de tocar, tuvo que limpiar el excremento. No obstante, el asombro no terminó ahí, ya que después de haber descubierto el pequeño regalo que dejó la clienta, esta no desapareció de la tienda. “Estaba en la fila nuevamente. No huyó a pesar de haber defecado en el probador”, mencionó la empleada.

El excremento, el fin de una travesía

La estadounidense consideró que haber limpiado las heces de una desconocida era lo más desagradable que podía hacer en un trabajo, así que decidió renunciar y decirle adiós a todos sus compañeros, según relató en un segundo video que realizó tras volverse viral.

“Amaba mi empleo en la tienda. Amaba a mi jefa, a mis compañeros... Yo amaba mi puesto. Me pagaban bien, me daban mucho tiempo de vacaciones. El tema de las heces no fue la razón principal por la cual renuncié, sino que se trató de la gota que derramó el vaso”, mencionó la trabajadora.

Rachel mostró pruebas de cómo se veía el excremento dentro del probador @laubsterz/TikTok

La joven ya acumula casi cuatro millones de reproducciones en su clip y miles de comentarios en donde la comunidad virtual le dejó saber su impresión al escuchar la historia. Aunque también predominaron las anécdotas de otras personas que pasaron por lo mismo que ella.

“Esto le ocurrió a mi compañero de trabajo en American Eagle con una bolsa de orina turbia”, “Sinceramente, ese es un día típico de trabajo en Victoria’s Secret, te lo dice un exempleado de seis años”, fueron algunas de las reacciones que le dejaron.

LA NACION